国家粮食和物资储备局：盯紧抓牢招标关质量关验收关

中新网7月21日电 据国家粮食和物资储备局网站消息，7月17日，国家粮食和物资储备局召开国家储备仓库安全综合整治提升三年行动计划及相关项目建设调度视频会议。会议要求，要突出重点、把住节点，盯紧抓牢招标关、质量关和验收关，将“三高一样板”要求贯穿于综合整治项目建设全过程，严把关键环节。

国家粮食和物资储备局党组成员、副局长梁彦出席会议并讲话，督查专员宋红旭主持会议。

会议指出，要按照国家局党组健全国家储备体系、提升储备效能工作部署，切实增强深入推进三年行动的责任感使命感紧迫感，打好推进储备仓库安全综合整治提升三年行动这场攻坚战。

会议要求，一要锚定目标、压茬推进，严格落实各方责任，确保项目建设进度；二要突出重点、把住节点，盯紧抓牢招标关、质量关和验收关，将“三高一样板”要求贯穿于综合整治项目建设全过程，严把关键环节；三要攻坚克难、守住底线，确保安全施工，强化疫情常态化防控，强化防汛抗灾，确保平安度汛，建成优质廉洁阳光工程；四要汇总总结，互相借鉴，全面提升项目建设和管理水平，实现“三化一提升”。切实抓好成品油储备能力建设验收和开工，实施好民生工程三年行动，统筹好“十四五”储备基础设施项目谋划和储备。

山西、黑龙江、安徽、湖北垂管局主要负责同志作了项目实施典型经验交流发言。

国家局物资储备司、能源储备司、规划建设司、安全仓储与科技司有关负责同志在主会场参加会议，各垂管局主要负责同志、有关同志参加了分会场会议。