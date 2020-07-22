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做好垃圾分类需再“向前一步”

胡宇齐

2020年07月22日08:40 来源：北京日报

新版生活垃圾管理条例实施俩月有余，落地情况如何？记者探访发现，本市大部分家庭已能够有意识地进行垃圾分类，近八成受访者所在小区已启动垃圾分类，可见经过长期宣传引导和持续落地推进，垃圾分类正蔚然成风。

但实践过程中，也的确有一些现实问题影响着大家的分类热情。正如记者探访中所看到的，“厨余垃圾破袋，操作麻烦还脏乱”“看别人没分类，感觉自己白分了”“定时定点投放不合理”等吐槽，既反映出大家热心参与却遭遇梗阻的尴尬，也点出了相关工作进一步细化的改进空间。当分类原则明确之后，如何让分类方案更接地气儿，无疑是当前和今后一个时期推进垃圾分类的发力方向。

细数这些“槽点”，每个街道、每个社区，甚至每位居民的关注点虽不尽相同，但无一例外都指向“最后一米”。破不破袋、定不定时，专人监督还是全凭自觉，可以说，当垃圾分类成为全民共识，打破“知易行难”就成为革除旧习的关键。每个人做事都有行为惯性，往往会选择最方便的操作方式。垃圾分类倡导多年但混装难除的一大原因，就是不方便。这也意味着，要更好将垃圾分类落实下去，就不能让人感觉太麻烦。这远不是小区里设几个分类垃圾桶就可了事，而是要各个环节一起行动，形成正向循环。任何一个环节的“等靠要”，都会造成连锁的“不方便”，让分类效果大打折扣。

天下大事，必作于细，涵养文明新风尤须在细节处下功夫。首先，文明是管出来的，垃圾分类既然进入法治时代，从相关部门到街道社区就都应该有法必依、执法必严，该引导引导、该处罚处罚，让刚性约束的威力充分发挥。另一方面，针对执行进程中的具体问题，也需事无巨细、不遗余力改进，提供人性化的操作方式，切实降低分类难度。就拿厨余垃圾破袋来说，能否设置脚踏式垃圾桶以及配备洗手消毒装置，或者干脆提供可降解的特制垃圾袋？相关各方再“向前一步”，在解决具体问题的过程中疏解梗阻，分类之风方能持久。

随着疫情防控进入常态化，人们对卫生环境有了更多关注，也养成了一些好习惯。移风易俗、习惯养成，利于自身，也蕴涵着社会的进步。当一代人做出改变，后来人便能更大限度免受“垃圾围城”之扰，对自己负责、对社会负责、对未来负责，何乐而不为？

(责编：李轶群、许晓华)


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