北京市政府召开常务会议 研究污染防治攻坚战上半年进展情况等事项

昨天下午，市政府召开常务会议，研究本市污染防治攻坚战上半年进展情况等事项。市委副书记、市长陈吉宁主持会议。

会议强调，各区各部门要在疫情防控常态化形势下，进一步抓好生态环境质量改善工作，坚持不懈、持续努力，一刻也不放松、一微克也不放弃，确保污染防治攻坚战圆满收官。坚持科学施策、精准管控，加大科技投入，深化大气污染防治“一微克”行动，持续加强移动污染源、扬尘和挥发性有机物治理。完善机制、压实责任，抓好考核督查落实，高质量完成“十三五”规划目标任务，为决胜全面建成小康社会营造优良生态环境。

会议研究了《北京市建筑垃圾管理规定（草案）》，指出，加强建筑垃圾管理和资源化利用，是践行绿色发展理念，提升城市环境质量和精细化管理水平的重要举措。《规定》针对治理建筑垃圾遗撒、偷排等重点问题，明确各方责任，为有效打击建筑垃圾消纳行业违法乱象、推进减量化资源化无害化处理提供了坚实法治基础。要做好《规定》实施的准备工作，遵循分类、安全、经济原则，健全相关管理规范和技术标准，推动建筑垃圾处置全链条、全过程监管落实到位、取得实效。

会议研究了2020年上半年信访工作情况和下半年主要工作安排，指出，各级各部门要落实“一把手负总责、分管领导具体负责、其他领导一岗双责”要求，主要负责人带头接访下访，为群众排忧解难，听取意见建议。突出工作重点，结合做好“六稳”“六保”工作任务，统筹处理好群众诉求，做好矛盾纠纷排查化解。及时处置涉访违法行为，维护首都信访秩序和安全稳定。

会议研究了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》和《关于加强危险化学品道路运输安全监管的任务分工方案》，强调，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化安全红线意识和底线思维意识，坚决克服麻痹大意思想，坚决防范各类事故，保障人民群众生命财产安全，确保城市安全有序运行。要健全体制机制，对危化品实施全主体、全品种、全链条监管，实现监管全覆盖。加强危化品道路运输安全监管，严格落实分工责任，强化部门协同。进一步提高从业人员安全意识，健全突发事件应急处置预案，加强与兄弟省区市合作，制定完善外埠过境危化品运输车辆交通管理措施，提升监管效能，为首都经济社会发展营造安全稳定环境。

会议研究了推进自然灾害防治重点工程任务分工方案，强调，要深入贯彻习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要指示精神，认真落实党中央、国务院部署要求，按照本市分工方案，完善工作机制，抓好责任落实，细化重点工程任务清单，精心组织推进。做好迎检准备，对标国家有关要求，推动各项工程建设高质量开展、有序实施。

会议决定废止《北京市人民政府关于加强农村村民建房用地管理若干规定》，指出，要做好规章废止前后相关工作的衔接和协调，注意政策宣传解读，贯彻落实好《关于落实“户有所居”加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》，确保制度衔接、管理有序。

会议还研究了其他事项。（记者 王皓 杨旗）