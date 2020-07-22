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城市安全“守门人”

——战疫考验下的北京城市治理能力系列报道之三 

2020年07月22日08:36 来源：北京日报

人们与社区的距离，似乎从未如此之近。

疫情突袭，作为防控第一线的广大社区，发挥着不可替代的基础作用。各方力量迅速在社区集结，阻断病毒传播途径，构建安全生活环境，完善公共卫生服务，推动践行健康理念。

做健康人，做健康事，创健康社区。全市3235个社区、3876个行政村，正成为市民健康和城市安全的“守门人”。

百万志愿者挺在防疫一线

6月12日傍晚，丰台天伦锦城社区党委书记钱诚接到紧急防控通知。她放下做了一半的饭，没来得及跟家人告别，立即返回工作岗位。此后一个月，她和十几位社工24小时守着社区，一直没回家。

天伦锦城是距新发地市场最近、规模最大的小区。13日清晨，小区里的近万名居民一觉醒来，发现小区封了，难免情绪焦躁。本已彻夜未眠的社工又冲到了一线，一遍又一遍解释，安抚大家的情绪。

眼圈黑了，嗓子哑了，手机被打爆了。在社区防控的战线上，全市近10万名基层工作者连续奋战，地毯式开展“敲门行动”，曾到过新发地市场的31.6万人迅速被纳入医学观察。

社区连结千家万户，体量虽小，却挑千斤重担。大到拉网排查、社区封控，小到送菜买药、心理安抚，事无巨细都要在这一环节落实。然而，持续半年的高强度作战，社工们已经疲惫不堪。危急时刻，本市探索形成的吹哨报到、党员双报到、干部下沉等好机制，又一次发挥出巨大作用，推动着资源和力量迅速向一线下沉。

5.8万名市区、街乡干部一沉到底。在丰台花乡黄土岗，运输工具紧缺，生活物资被卡在一公里之外。4名来自市审计局的小伙子肩扛手提，用最原始的办法为居民送来米面粮油。

41万名在职党员返回社区报到。天陶红莲菜市场发现确诊病例，在一街之隔的西城乐城社区，上百名在职党员立即行动起来，自发建立起政策咨询、信息摸排、居家隔离服务、卡口值守等多个小组，补充防疫力量。

朝阳群众、西城大妈、东城社工等百万名志愿者，也纷纷站到了社区防控一线。在东城东花市南里，街坊们组成了“邻里烛光队”，每晚7至9时在社区“遛弯儿”，接棒社工寻找联系不到的业主。

党建引领多方合力，筑牢了健康社区最坚实的防线，也用汗水和真心收获了居民的信任。

以绣花功夫构建安全环境

如今北京应急响应级别已经调至三级，全市的防控工作渐渐从应急状态转向常态化，但这并不意味着可以松口气、歇一歇。扎牢社区的防疫大网，还需要持之以恒巩固成果，以绣花功夫构建安全的环境。

“新冠病毒无孔不入。疫情防控也应该‘平战结合’。战时，迅速调动医疗资源；平常，则要通过建设健康社区，为居民营造安全的生活环境。”

首都儿研所副研究员尹德卢曾作为专家组成员，赴武汉指导社区防疫。他认为，“健康社区”最直观、最首要的评价标准，就是环境是否整洁卫生。

用绣花功夫营造整洁环境，具体的抓手便是办好两个“关键小事”——垃圾分类和物业管理。

2分13秒，这个数字深深印在朝阳甜水西园社区党委书记李颖的脑海里。这是从1号楼走到3号分类投放点的时间，也是撤桶之后，居民扔垃圾需要走的最长一段路。

“选址时，我们掐着表走了不知多少遍。”李颖说，社区为推垃圾分类实行撤桶并站，仅保留五处分类投放点，有专人值守。可点位到底设在哪儿，才能方便更多居民呢？

一个小小细节，让居委会较上了真儿，社工们反复踏勘测算，前后开了八次居民议事会，保证居民不论是出小区、去菜站、进车库，都能顺手把垃圾扔了。

绣花般精巧的心思，换来了居民高涨的垃圾分类热情，厨余垃圾月分出量从6吨增长至13吨。由于分类投放、及时清运，卫生死角也消灭殆尽。居民李敏说，从前每个夏天少说要消耗两瓶灭蚊喷剂，今年却连半瓶都没用完。

持续半年作战，社区也在卫生防疫方面暴露出一些短板。围绕问题，补短板、堵漏洞、强弱项，压实责任整改到位，防控工作才能继续跑在疫情的前面。

刘平是回龙观龙锦苑四区的物业项目经理，不久前，她的案头第一次贴上了权威专家起草的消杀流程图。“就拿配84消毒液来说，从前是‘差不多就成’，现在得用pH试纸测浓度，达到最好的消杀效果。”刘平说，物业还对整个小区开展了拉网排查，不受重视的化粪池、污水井内壁，今后被纳入了重点消杀区。

科技为社区精细化治理省下了人力物力。东城清水苑是个30年的老小区，疫情期间，它首次实现了封闭管理。眼下，社区门口已安装了立式识别仪，居民进门时，一秒钟就能完成体温监测，不需摘口罩就能识别身份。“疫情总会结束，但这些人防、技防的手段会一直保持下去。”物业负责人李聪说。

社区卫生中心扎密健康网

“段大夫，我刚得了面瘫，不敢去大医院的针灸门诊，您能不能帮帮我？”不久前，方庄社区卫生服务中心的医生段锦绣接到了这样一通来电。电话那头，居民的语气听起来十分焦急。

面瘫越早治疗，后遗症越小，段锦绣立即回复：“您过来吧，戴好口罩，我给您治疗！”几次针灸，这位患者的面瘫症状逐渐消失，还在治疗中跟段大夫学了不少新冠病毒的防护知识和消杀方法。

疫情期间，不少人即便有头疼脑热也不敢轻易往大医院跑。有了家门口的社区卫生服务中心，便可以做到小病不出社区，同时避免出现恐慌性就医和医疗资源挤兑。

患慢性病的老年人属于新冠病毒的易感人群。社区卫生服务中心的家庭医生，能够为他们提供精准服务。

在丰台区的方庄社区，已签约家医的居民在疫情初期都收到这样一条信息：“如有健康问题可以先咨询您的家庭医生，我们将引导您合理诊疗，降低交叉感染风险。”同时公布的还有16个家医团队的手机号。

顺着基层公共卫生体系的毛细血管，医疗资源下沉到了高风险地区的封闭小区。在大兴，部分小区、村采取封控管理，正当居民们为求医问药犯愁时，流动医疗车来了。除了镇卫生服务中心的3名大夫、1名护士之外，车里还载有心电图、血糖仪、除颤仪、超声机等常用设备。

对付传染病，医防结合，防患未然最重要。社区卫生服务中心拥有人熟、地熟、情况熟的优势，能为居民就近提供找得到、看得见、听得着的科普宣教。通过朝阳健康APP，推送居家消毒方法、公众预防指南、响应居民的咨询，还为居民送上了健康热线、极简取药、送药上门、智能随访、康复指导等12个健康“礼包”。

在家门口享受医疗服务，在细节中传递公共卫生理念，社区卫生服务中心把健康大网的网眼扎得更密实。

争做健康人成为新时尚

此次北京疫情的首个确诊病例“西城大爷”唐先生，赢得了无数人点赞：发现身体不适，立即独自骑自行车就医，配合流调时头脑清晰。因为平时戴口罩、勤洗手，跟他接触过的同事、朋友、家人无一感染。

像唐先生一样，不少首都市民都践行着戴口罩、勤洗手、少聚会、加强锻炼等健康好习惯。很多人感受到，这半年来，感冒发烧的次数都少了。

一场疫情，让我们深刻地体会：有健康，才有生活。所有熬过的夜、抽过的烟、不加节制的饕餮，都不能真正给我们带来幸福。惟有选择健康的生活方式，才能拥有高质量的生活。

“我给自己列了2020健康清单，包括按时睡觉、三餐定时……”年轻的设计师王冬雪说，以前因为工作忙，午饭时常不吃了。今年的疫情“点”醒了她，她开始停止抱怨和焦虑，把养生纳入日常生活，“得对自己的身体负责。”

今年的爱国卫生月，市民的热情空前高涨，308万人次参与，清运垃圾42万吨。义务大扫除已成为不少街乡社区的好传统，每个周末，都有数万人戴上口罩、撸起袖子、拿起工具，亲手靓环境、美家园。

在朝阳区和平街，砖角楼南里7、8号楼小区成立了物管会。业主代表们召开的第一次会议就决定，请308户居民共同参与，建设健康社区。随即，一则《文明公约》贴在了楼院里，涉及垃圾分类、拒绝高空抛物、不堆物堆料、规范停车等。第七条还特别规定，每月15日是小区的义务扫除日，请居民共建幸福家园。

头一次义务扫除日，就有40多户居民携家带口地赶来参加。大家自备扫帚、自带抹布，说说笑笑之间把卫生死角打扫一新。物管会还为9个小朋友颁发了“扫除小能手”奖状。

71岁的杨家麟是和平街有名的热心人，邻居们都尊称她为“杨姨”。最近，她为家里添置了公筷、公勺，物管会开会时也自带水杯。“这是健康生活新时尚！”杨姨用自己的行动，为不少街坊普及着健康理念。

战疫定有胜时，治理永不止步。

全民动员的社区防控机制、精细化治理能力、医防结合的基层公共卫生体系、深入人心的健康理念……这些既是战疫的宝贵经验，也是打造健康社区所必须不懈坚持的好做法。

当疫情防控成为常态，让我们人人行动，守卫共同的家园，为我们生活的这座城市筑起健康的安全堡垒！(记者 朱松梅)

(责编：李轶群、许晓华)


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