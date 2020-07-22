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这些行为做得越多，孩子智力下降越快！赶紧改

王欣玥 段会姣

2020年07月22日08:35 来源：人民网-科普中国

“别人五年读完数学博士甚至还得延期，他在伯克利用两年时间搞定；别人小时候还在玩游戏，而他从三年级开始就接触竞赛并展现出了过人的数学天赋……”

7月2日，阿里第二届数学竞赛获奖名单出炉，95后博士张钺连续两次卫冕金奖的消息引发热议。那么，智力发育是天生的吗？哪些因素会影响智力发育？

影响智力发育的因素有哪些？

1.基因

基因和智力的关系犹如硬币的两面。一般来说，如果父母双方智商比较高，孩子智商不会低。女儿受爸爸妈妈双方的基因影响，儿子则受妈妈的基因影响更多。但是，遗传基因对智力的影响具有随机性，不排除基因变异所导致的遗传性智力低下的情况。

2.大脑发育

大脑是决定人智力高低的一个主要器官。智商和脑电波能量的利用效率相关，大脑的功能和人体五官之间有密切联系。研究显示，大脑发育有明显的阶段性。对于大部分孩子来说，2岁之前是大脑发育的关键时期，3岁左右形成记忆。因此，三四岁前后，以及7～14岁是孩子智力发育的重要节点。

此外，研究发现，人们生长过程中的环境、营养状况、老师、父母、学龄阶段学习知识量的多少、疾病、职业等外界因素都会影响大脑和身体的发育。

如何提升智力水平？

1.感官活动

在宝宝的味觉发育阶段，家长可以在宝宝辅食中添加酸、甜、苦等不同味道的食物。一方面可以促进宝宝用舌头感受味道，防止偏食、挑食。另一方面可以引导孩子表达自己的感受。

2.游戏活动

模仿森林、道路等游戏场景的“寻宝游戏”，引导宝宝用眼睛发现不太明显的玩具、场所，观察大自然中的色彩、声音。采用不透明的布袋，引导宝宝触摸布袋下方的物品，并且用语言进行详细表述，不仅可以训练触觉，还可以锻炼思维能力、表达能力和想象力。但一定要注意在训练过程中，要循序渐进。

如何评测智商高低？

1.丹佛发育筛查（Denver Development Screen Test 简称DDST）

丹佛发育筛查适用于0～6岁的小朋友。测试内容主要有社会适应、精细动作、语言和大运动四个方面，共105个项目。必须注意的是，DDST是筛选性测验，并非临床诊断。

2.韦氏智力测验（Wechsler Adult Intelligence Scale）

韦氏智力测验是一个普遍应用于全世界且广受重视的评估。其中，韦氏幼儿（WPPSI）适用于7岁之前儿童，可以用来测试小朋友的言语智商和操作智商。韦氏儿童（WISC）适用于6～16岁儿童，可以对其言语能力、直觉推理能力、工作记忆能力的速度进行评估。韦氏成人（WAIS）适用于16岁以上的成人。

智力开发需要注意什么？

1.儿童保健

2岁之前是宝宝大脑发育的关键时期，家长可以带宝宝做一些有益的大脑保健活动，在开发孩子大脑和智力水平的同时，还能及早发现孩子在智力发育和心理疾病上的问题。

2.头部保护

床上坠落、滑梯等事故可能会造成大脑生理机制的损伤，影响智力发育。所以，当孩子好动或进行体育运动时一定要戴头盔、护膝、护腕。

3.营养状况

人的思维、记忆力和敏捷程度和食物营养是密切相关的。因此，养成营养全面多样化、不挑食、不偏食的饮食习惯很重要。适当食用动物肝脏、鱼类、核桃、鸡蛋有益于大脑发育，但是摄入过量则容易引发早熟现象。此外，绿叶蔬菜和小米能够为大脑发育提供丰富的维生素、钙和铁元素。

4.环境问题

环境污染会降低孩子的智商，相较于生活在噪声环境中的孩子，生活在宁静柔和环境中的孩子智商更高。留守儿童缺乏关爱和良好的教育，可能导致智商降低。这类孩子三岁时的平均智商为60.5，而处在良好环境中的三岁儿童平均智商为91.8。另外，大麻对人体的认知和大脑发育会产生持续性破坏，因此，早期毒品宣传教育至关重要。

值得注意的是，在孩子成年后，职业和长期的脑力激发对智力也有影响，那些薄弱的领域是可以通过开发和训练来变强变优秀的。智力高低与神经细胞之间的“突触”联系建立的多少密切相关。“突触” 建立得越多，联系越复杂，智力就越强；反之，智力就低下。也就是说，“天才之脑可以枯萎凋谢，而凡人之脑可以开发成才”。

受访专家：上海中医药大学附属曙光医院儿科副主任医师沈健

(责编：许晓华、崔元苑)


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