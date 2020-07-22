北京经开区全面提升压实常态化疫情防控

7月20日晚，经开区召开新型冠状病毒肺炎防控指挥部第88次会议，传达市防控领导小组对疫情防控工作的重要指示并对经开区疫情防控工作进行再调度，工委书记、区防控指挥部总指挥王少峰主持会议。

会议指出，疫情防控等级从二级降为三级，是进入常态化防控的重要标志，但级别调整并不代表解除警报，而是对防控工作提出了更高要求。要清醒认识到当前境外疫情加速扩散蔓延，疫情反弹风险始终存在，防控形势依然严峻。要坚持“外防输入、内防反弹”，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的应急机制，持续用力抓好常态化疫情防控。

会议审议通过了《经开区集中隔离医学观察点管理工作方案》及《经开区低风险区域常态化疫情防控环境检测试点工作方案》。要求相关部门做好集中医学观察点的管理和一线工作人员的服务，力争在全市作出表率；针对常态化环境检测试点工作，要在生产经营领域形成指引和规范，按照要求进一步完善相关工作内容，保质保量完成任务。

会议强调，要严格对重点人群的管理，加大检查自查力度，紧绷防控这根弦；要从细从严做好电影院恢复营业前的安全生产检查工作，确保精准防控，严防疫情反弹；要扎实做好暑期防疫和安全各项工作，严禁区内各学校、教育机构组织各类暑期夏令营、培训班等线下活动，加大对集体就餐的检查和指导力度；要创新公共卫生服务模式，借助相关机构力量，加快建设公共卫生服务体系，进一步深化常态化防控与各类传染病共存工作保障服务监控体系。

经开区工委、管委会，亦庄控股班子成员；疫情防控指挥部下属一办十二组及相关部门主要负责人参加会议。（融媒体中心记者 刘娜）