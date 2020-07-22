中医药为全球战疫添动能

6月14日，在孟加拉国达卡，中国赴孟加拉国抗疫医疗专家组在孟加拉国中央警察医院了解情况，分享疫情防控经验。

（新华社发）

7月14日，由中国驻巴西大使馆、中国驻里约热内卢总领馆、四川省侨务办公室（四川海外联谊会）、四川省中医药管理局等共同主办的“国际抗疫合作系列研讨会”之“中西医结合抗疫暨四川专场”在线上举行。通过大屏幕，多位参与新冠肺炎疫情防治的四川专家与巴西政府部门代表、医疗专家交流中西医结合抗疫经验，探讨如何在中医药领域加强合作。

新冠肺炎疫情在全球暴发以来，这样的跨国抗疫经验线上交流不胜枚举。其中，华侨华人参与其中的身影随处可见。在接受本报记者采访时，巴西、加拿大、美国、南非、意大利等多国华侨华人普遍表示，在这场没有硝烟的疫情防控阻击战中，中国创造的中西医结合、中西药并用的抗疫良方，取得显著成效，彰显“中国智慧”；中国积极向世界分享中西医结合的抗疫经验，促进国际合作抗疫，展现大国担当。

分享中国抗疫经验

疫情发生以来，在中国政府相关部门、中国驻各国使领馆和海外侨团组织的共同努力下，中西医结合的抗疫经验从“云端”漂洋过海送达海外侨胞心上，中医药防疫物资也源源不断送达海外侨胞的手中，为侨胞吃下“定心丸”。

6月12日，福建省海外联谊会、福建省侨联共同举办远程医疗视频会。4名中国援助菲律宾抗疫医疗专家组成员与来自南非、尼日利亚、喀麦隆、肯尼亚等20个非洲国家的200多名侨领，线上分享中国疫情防控经验。《非洲时报》新媒体中心主任孙想录也参加了此次会议。“中国抗疫专家介绍的中西医结合抗疫经验令人印象深刻。”孙想录表示，“参加了几次中国抗疫经验线上交流会议，让我对新冠肺炎疫情和中国的抗疫措施有了更全面的认识。我不仅在日常生活中严格践行中国行之有效的防疫措施，也通过报道向旅非华侨华人介绍中国的抗疫经验。”

从4月至今，巴西洪门总会会长王文捷也参加了不少中巴抗疫经验分享视频会议。他介绍，中国医疗专家的线上分享不仅为侨胞战疫提供了重要参考，也为巴西的医生提供专业的抗疫经验指导。巴西侨团组织纷纷借鉴中医抗疫经验，用实际行动关怀当地侨胞。6月，巴西华人协会向确诊的侨胞发放由浙江侨联捐赠的连花清瘟颗粒。7月10日，巴西华人协会又向圣保罗侨胞发放中国武汉一家企业捐赠的甘草茶饮中药。

3月26日，受中国中央广播电视总台邀请，加拿大安大略中医学院院长、世界中医药学会联合会副主席吴滨江参加了“全球疫情会诊室”直播节目，与参与武汉战疫一线的中国中医专家及世界各地中医专家一起分享中医抗疫经验。收获满满的吴滨江对本报记者表示，这为他在加拿大推广中西医结合的抗疫经验提供了重要借鉴。

“世界针灸学会联合会、世界中医药学会联合会两联指导”“中国抗疫院士专家顾问组”“专业中医团队”“在线中医咨询服务”……打开由安大略中医学院筹建的“加拿大华人华侨网上中医方舱咨询平台”，在加华侨华人和留学生不仅可以通过自查系统确认自身健康状况，还可以在线向加拿大各省市的中医专家咨询防疫方法。

自5月8日正式上线以来，该平台已成为分享中医抗疫经验的重要窗口。吴滨江介绍线上发布内容的来源，“安大略中医学院组织成立了中医抗疫志愿者小组，在得到授权后，将张伯礼、黄璐琦、仝小林等中医专家开办的中医诊疗新冠肺炎的讲座资料，翻译整理成12篇图文并茂的英文简报；为方便加拿大多元社区及世界各国更直接了解和掌握中医抗疫经验，自3月8日至5月31日，相继发布了翻译整理的中、英、法、匈、阿、日、葡、俄、印、韩10个语种的‘多语种中医抗疫经验全球分享’文档；自5月 16日至7月 11日，分别与天津中医药大学、云南中医药大学等5所中国中医高校合作开展了‘中国中医药抗疫经验分享专家大讲堂系列讲座’；录制了几个普及中医抗疫知识的中英双语小视频。”

中医疗效引发关注

疫情在美国发生以来，曾在中国参与抗击“非典”的美国北大医疗中心院长、美国加州针灸中医师公会第一副会长杨捷，这次又将中医抗疫经验派上了用场。

耐心接听很多在美华侨华人的求助电话、热心回应多个留学生家长群的防疫咨询、为伊朗裔美籍友人修复新冠肺炎感染后遗症……杨捷一直很忙，但令他备感欣慰的是，此次疫情中，美国北大医疗中心研制复方草药制剂“清肺祛毒胶囊”+“银花精素”+“肺康素”三药联用，不仅曾作为紧急援助物资支援武汉抗疫一线的医护人员，还有效治疗了数百位美国新冠肺炎确诊患者，展现了创新中医药的威力。

“中医药的生命力在于疗效。”杨捷表示，在应对新冠肺炎这种突发性传染病时，由于缺乏疫苗和特效药物，现代医疗技术治疗存在巨大空白。而中医药借助数千年形成的疫病诊疗体系，有效填补了这个空白。高水平的中西结合救治方法，可以最大限度地减缓疫情进展，最大程度地保全患者生命。

对此，吴滨江深表赞同。他表示，“新冠肺炎疫情肆虐全球，世界重新审视中医。经此一‘疫’，中医的研究方法和临床治疗能力令人赞叹。此次疫情期间，世卫组织官网正式删除抗疫‘不使用传统草药’的建议，给了全球中医人莫大的鼓舞。”

最近，意大利中意青年会会长陈铭收到一位意大利医学教授自己撰写的尚未发表文章。“文章主要探讨中西医结合的可能性和方法。”陈铭说，经历此次实践检验，在全球科研领域，越来越多的人开始倾向于支持中西医结合抗疫方法。

传播中医正当其时

中医药走向世界，华侨华人大有可为。巴西圣保罗针灸医学院院长蔡万文建议，在巴西，中医通过针灸被当地人熟知。用当地人熟悉的表达方式去解说中医药，或更容易被其他国家、地区接受。

加拿大多伦多时间7月20日下午2时，安大略中医学院推出的免费“趣味中医”云课堂再次准时开讲。屏幕上，放映着知识点满满的课堂讲义，吴滨江侃侃而谈，用通俗易懂的语言将晦涩艰深的中医知识娓娓道来。屏幕外，近200位居家的中医从业者和爱好者同步收看的同时，不时记下重要知识点。

这是“趣味中医”云课堂连续举办的第17次讲座。自3月30日以来，每周一下午2时至4时，吴滨江的“趣味中医”云讲堂，成为因疫情而“宅家”的中医“粉丝”的福利大礼包。为满足海内外更多中医爱好者的需求，安大略中医学院还将讲座内容在“Youtube”和腾讯微云两个社交平台上发布。

“疫情促使海外中医转型升级。现代化不是西医的专利。”吴滨江认为，2020年被称为“数字生活时代的元年”。疫情加速了网络教育和网络医疗的发展，中医诊疗和中医教育也不例外。以往，海外中医人凭三指诊脉可以开诊所，各自为政也可以过着自给自足的生活；新冠肺炎疫情迫使大家学习使用网上诊疗等信息技术。掌握和运用好信息技术，会使中医变得更强、走得更远。

杨捷介绍，中医药必须与时俱进，对千百年来的诊疗经验进行整合，改进提取技术，剔除杂质，找到真正有疗效的关键成分。只有中医药通过现代技术实现各种有效成分的协同，才能在世界医学殿堂发挥更大作用。