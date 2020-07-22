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2020年金球奖因疫情取消

2020年07月22日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社电  （记者肖亚卓、韦骅）《法国足球》杂志官方7月20日宣布，由于疫情影响使得今年的金球奖评选“缺乏足够公平的条件”，所以该奖项今年将取消。这也是自1956年创办以来，金球奖首次取消评选。

《法国足球》解释取消的原因在于，今年过于特殊，奖项评选的公平性无法得到保证。

“尤其是在数据统计方面以及各个国家（地区）、各个联赛面对疫情的不同应对方式导致球员面临完全不一样的环境，有的地方联赛都已经提前结束了，有的地方仍在继续。所以它们无法被拿来比较。”

与其他体育赛事一样，自疫情发生以来，国际足坛可谓是受到了前所未有的大震荡。欧洲主流联赛几乎全部一度停摆，法甲、荷甲等联赛甚至直接提前取消。原定于今夏举行的欧洲足球锦标赛也被推迟到了2021年举行。

“我们不希望在一个奖项后面注明‘这个奖项是在新冠疫情的特殊条件下获得的’，”《法国足球》表示，“取消奖项评选对我们来说是最负责任，也最符合逻辑的选择。保护这个奖项的公信力以及合理性才能让它的价值不会随时间流逝而变得有瑕疵。”

金球奖由《法国足球》杂志于1956年创办，1995年之前该奖项只颁发给欧洲的足球运动员，所以也被称为“欧洲足球先生”。1995年开始，金球奖的评选标准开始放宽到全世界的足球运动员。

2010年至2015年期间，《法国足球》与国际足联合作，将金球奖与国际足联的世界足球先生奖项合并为“国际足联金球奖”，但从2016年开始，两家机构的合作结束，又恢复到了各自评选各自奖项的状态。

阿根廷人梅西共6次获得金球奖荣誉，是历史上获得该奖项次数最多的运动员，比他的老对手、葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多多一次。

(责编：李轶群、许晓华)


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