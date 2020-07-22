上半年产值同比增长8.7%，其中5月同比增长130%！新鲜出炉的数据，让长安福特公司许多员工倍感振奋。长安福特相关负责人表示，在重庆市相关部门支持下，公司在全国汽车行业中较早复工复产，还及时发布了新车型。

今年3月，作为重庆的支柱产业，汽车业早早实现了100%复工，跑出了产业链协同复工复产达产的加速度。

这个成绩，来之不易。

生产汽车车身的重庆创隆实业有限公司副总经理唐先勇告诉记者，企业在2月中旬复工复产之初遇到了棘手难题：上游企业没开工，提供不了原材料。唐先勇当时很着急：“车身纵梁，就相当于房子的承重墙。手头订单催得急，原材料库存却只能支撑一周左右。一旦生产停滞，下游12家整车企业都会受影响，反过来又会波及上千家配套厂商。”

汽车产业链较长，单凭企业自身很难对接供需。重庆市政府部门筹备成立了专项工作组，先理出汽车产业链上下游企业清单，然后根据企业需求对接协调，为上下游企业一对一、“订单式”排忧解难。

针对创隆的难题，驻企工作组紧急协调接洽了多家大型钢铁企业，从中确定了新的供应商，及时提供纵梁等部件的原材料，解了唐先勇的燃眉之急。“一个断点续上了，整条产业链就通畅了。”唐先勇表示，企业已经逐步恢复元气，“在2月份有半个月没生产的情况下，上半年产值仍然同比增长36.6%，配套的12家整车企业中，也有11家实现增长。”

量身定制的服务让重庆再升科技公司副总经理杨金明也印象深刻。2月6日，他向驻企工作组求援：“原材料乳胶出现短缺。”当晚10点，工作组就联系到一家有条件供货的重庆企业。第二天，渝北区政府部门立刻组织协调，第三天，原材料就供上了。

“长安汽车、长安福特、智得热工、天友乳业等龙头企业在复工复产中，提供了近400家配套企业名单，我们‘一企一策、一事一议’，从防疫、用工、用料、用能、物流、金融、税收等方面进行全方位帮扶，推动产业链协同复工复产达产。”重庆市渝北区经信委相关负责人介绍说。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 18 版）