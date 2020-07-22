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重庆、浙江、上海、江苏、四川、安徽、湖南

生态环境分区管控体系初步建立

2020年07月22日08:21 来源：人民网－人民日报

本报北京7月21日电  （记者寇江泽）记者21日从生态环境部获悉：继重庆、浙江、上海之后，江苏、四川、安徽和湖南于近日相继发布“三线一单”生态环境分区管控方案，这些省（市）生态环境分区管控体系初步建立。

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。

2017年10月，长江经济带11省（市）和青海省试点开展“三线一单”工作以来，生态环境部加强顶层设计、统筹调度和对口帮扶，制定发布了一系列技术规范和管理文件，指导“三线一单”的编制论证和发布等环节，组织各省（市）加快推进“三线一单”工作。

第一梯队试点省（市）结合本地区特点，建立了不同特点的分区管控体系，在“三线一单”编制方面进行了探索，积累了经验，也为后续成果应用及其他19省（区、市）和兵团工作提供了借鉴，奠定了基础。

比如，江苏省提出建立省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系；四川省在全省总体生态环境管控要求的基础上，根据五大经济区的区域特征、发展定位和突出生态环境问题，明确各区域差别化的总体生态环境管控要求；安徽省将全省划分为1002个环境管控单元，建立了“1+5+16+N”的四级生态环境准入清单。

生态环境部环评司有关负责人表示，接下来将进一步强化对长江经济带及青海省“三线一单”工作的指导调度，密切跟踪已发布省份的“三线一单”落地应用情况，及时总结推广一些好的经验做法，协调推动第一梯队余下的5省尽快发布“三线一单”，继续加强与相关部门顶层沟通协调，充分发挥“包保帮扶”工作机制，力争在年底前完成全国所有省（区、市）的“三线一单”编制和发布工作。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 08 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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