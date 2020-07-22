全力抢险救援 妥善安置群众

核心阅读

据气象预测，未来三天，主雨带较前期北移，四川盆地东部至黄淮一带有大到暴雨。水利部组织会商，认为受降雨及上游来水影响，长江中下游干流沙市至汉口江段及洞庭湖水位将继续上涨，要蓄泄统筹，精细调度水工程，强化堤防巡查防守，全力做好防汛抗洪工作。

中央气象台7月21日18时继续发布暴雨黄色预警，预计21日20时至22日20时，山东南部、河南大部、江苏北部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东西南部、江苏西北部、安徽北部等地局部地区有大暴雨。

经会商研判，21日，国家防总决定维持长江、淮河防汛Ⅱ级响应。水利部维持水旱灾害防御Ⅱ级应急响应。

四川盆地、江汉、黄淮等地又将有强降雨

中央气象台预计，随着副热带高压北移，四川、河南、山东等地将迎来强降雨；与此同时，南方高温版图不断扩大，华南中东部、江南大部等地都将笼罩在高温天气之下。

预计未来三天，主雨带较前期北移，四川盆地东部至黄淮一带有大到暴雨，四川东北部、河南中东部和山东等部分地区有大暴雨；24—27日，四川盆地、江汉、黄淮、江淮等地又将有一次强降雨过程。

20日晚，黄河发生2020年第2号洪水，黄河水利委员会启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。21日，黄河上游刘家峡水库、盐锅峡水库逼近汛限水位。截至21日17时，刘家峡水库下泄流量为2900立方米每秒，水库水位达1726.2米，距离汛限水位0.8米。

国家防总维持长江、淮河防汛Ⅱ级响应

记者从应急管理部获悉：经会商研判，21日，国家防总决定维持长江、淮河防汛Ⅱ级响应，要求各工作组加强一线检查指导，督促各地进一步落实堤库巡查防守、风险隐患排查、完善应急预案等各项工作。

21日，国家防总安徽工作组检查防洪工程运行、行洪区启用以及防汛物资储备调用情况。增援安徽的1500名消防指战员迅速投入一线开展抢险救援，参加助民解困、巡查排险、堤坝加固、运水运物等各类抗洪抢险救援320起，营救疏散被困群众2976人。应急管理部会同国家粮食和物资储备局为安徽调拨第三批中央防汛救灾物资，有编织袋300万条、拖车式抽水泵站10台、救生衣30000件等。

记者21日从应急管理部获悉：国家减灾委、应急管理部当日下发通知，强调各地要将受灾群众安置救助工作摆在更加突出的位置，落实落细受灾群众转移避险和安置各项措施，强化集中安置点管理，统筹做好疫情防控和救灾工作。通知要求，各地要进一步强化救灾款物保障，提前做好各类救灾物资准备，科学调配、公平公开发放；精心谋划、科学组织灾后恢复重建，针对贫困地区、受灾困难群众和重灾户等给予帮扶支持，切实防范因灾致贫返贫。

目前江苏全省水情形势严峻，35条河（湖）、共计45站水位超警超保。江苏省水利厅21日9时发布淮河洪水蓝色预警。受上游来水影响，21日8时，淮河盱眙站水位涨至14.81米，超警戒水位0.21米，随着淮河洪水大流量下泄，水位还将继续上涨。

记者21日从内蒙古自治区水利厅获悉：6月以来，内蒙古境内黄河干流受上游来水影响，各断面来水量较历年同期偏多1到4倍。21日10时，内蒙古启动自治区黄河流域水旱灾害防御Ⅳ级响应。

记者从湖北省防汛抗旱指挥部获悉：入汛后，湖北全省有15个市州和66个县（市、区）启动防汛应急响应。截至20日，湖北省应急管理厅先后13批次向黄冈、咸宁等重灾地区调拨救灾物资，省财政厅、省应急管理厅联合下拨中央防汛救灾应急资金和省级防汛救灾应急资金。

据记者了解，21日，安徽巢湖忠庙站水位已超保证水位，并将缓慢上涨。

精细调度水工程，强化堤防巡查防守

21日，水利部组织会商，分析研判长江、淮河、太湖流域汛情发展态势。当日17时，淮河王家坝水位为29.30米，与保证水位持平；王家坝至南照集、汪集至临淮岗河段超保0.04—2.05米。长江莲花塘水位34.39米，低于保证水位0.01米；中下游干流石首以下江段及两湖水位超警0.73—2.20米。太湖平均水位4.78米，超保0.13米，周边河网区有45站超警、22站超保。

会商认为，受降雨及上游来水影响，长江中下游干流沙市至汉口江段及洞庭湖水位将继续上涨，其中莲花塘江段及洞庭湖水位将超保；太湖水位继续高位波动；淮河干流洪水向下游演进，吴家渡河段可能超警。会商强调，要从最不利情况出发，蓄泄统筹，精细调度水工程，强化堤防巡查防守，全力做好防汛抗洪工作。淮河要盯住王家坝和洪泽湖，综合考虑王家坝上下游防洪形势，深入研究蒙洼蓄洪区后续运用，合理蓄洪，适时关闸。淮河流域预报后续仍有降雨，要充分估计再来大水的可能性。长江要盯住三峡和中下游干堤，紧盯三峡和监利、莲花塘、汉口等水位，统筹上下游，滚动预测预报，精细分析计算，科学调度三峡、丹江口等骨干水库，在保证下游干堤安全的前提下，尽可能降低三峡水库水位，为迎战长江上游可能再次发生的洪水做好准备。太湖要盯住环湖大堤和周边河网，密切跟踪研判太湖水位变化，根据实际统筹太湖和周边河网，科学安排下泄外排措施，加强环湖大堤和河网围堤巡查防守，确保安全。强降雨区要盯住山洪和小水库。四川、重庆等地前期重复受灾，沂蒙山区、胶东半岛等遇强降雨易引发山洪等灾害，要把确保人民群众生命安全摆在第一位。

21日，水利部维持水旱灾害防御Ⅱ级应急响应。

农业农村部21日下发通知，要求各级农业农村部门把防汛抗灾救灾减灾作为当前农业生产的首要任务，抓好农业防汛抗洪和灾后生产恢复，切实减轻灾害损失，全力夺取小康之年粮食和农业丰收。通知要求抓紧修复水毁农田和农业设施，洪水过后，尽快转出农田积压砂石，修复水毁农田基础设施，恢复生产条件，并加快修复倒塌损毁设施大棚，做好棚内土壤消毒。同时，做好畜牧业、渔业生产灾后恢复，防止环境污染和动物疫病传播，防范水产品质量安全事件发生；加强灾情监测和指导服务，密切关注天气变化，科学研判灾害发生形势，及早制定防范预案，落实防御措施；组织专家制定技术指导意见，深入生产一线指导落实科学防灾措施；做好种子（苗）、种畜禽、饲料、消毒剂等物资的调剂调运，协助保险公司勘察定损理赔，减少农民因灾损失。

（综合本报记者王浩、赵贝佳、丁怡婷、郁静娴、姚雪青、范昊天、张枨、游仪报道）

延伸阅读

入梅偏早、梅雨锋偏强导致降水异常

本报记者 刘 毅 赵贝佳

由中国气象局—南京大学气候预测研究联合实验室主办的2020年梅汛期降水异常成因研讨会7月20日举行。研讨会上，来自国家气候中心、中央气象台、南京大学、南京信息工程大学的专家学者，湖北、安徽等地气象局一线的业务科技工作者，共同探讨、多方“会诊”2020年梅汛期降水异常成因。

梅雨是我国汛期重要的天气气候系统，中国工程院院士、国家气候中心研究员丁一汇认为：“今年入梅偏早和梅雨锋偏强，是长江中下游梅汛期降雨异常偏多的直接原因。”丁一汇分析，今年南海夏季风暴发偏早，6月上中旬西太平洋副热带高压偏北，造成长江中下游地区入梅偏早，梅雨期偏长。冷暖空气在长江中下游势均力敌，致使梅雨锋偏强。

“我国南方地区防汛形势十分严峻，长江中下游和太湖、鄱阳湖、洞庭湖等持续处于高水位，长江已发生两次编号洪水，淮河已发生今年第1号洪水，汛情可能继续发展。”中国气象局党组成员、副局长余勇在研讨会上说，要将做好当前梅汛期技术工作总结和做好后期气象服务工作相结合，“务必要抓好并尽可能抓准出梅后雨带北移、台风活跃期等关键时间节点的预报服务，为全国防汛救灾工作提供更有针对性的服务”。

主雨带什么时间北移、是否会发生在长江流域摆动的情况等，事关防汛救灾重大决策举措。余勇表示，进入7月以来，西北太平洋和南海还没有台风生成，预计未来一周，台风生成的可能性也不大。若雨带北移，而台风又不活跃，南方地区势必会从当前的洪涝状况迅速转向高温热浪，对此要高度警惕、认真分析，扎实做好“七下八上”预报预警服务各项工作，切实担负起防灾减灾第一道防线的责任。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 08 版）