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人民时评：创新驱动蕴含无限潜力

谷业凯

2020年07月22日08:21 来源：人民网－人民日报

发明专利申请68.3万件，国内企业提交发明专利申请同比增长12%，每万人口发明专利拥有量14.3件……国家知识产权局不久前发布的数据显示，今年上半年，我国主要知识产权指标符合预期，知识产权事业发展保持平稳。这一成绩，再次表明新冠肺炎疫情不会改变我国产业转型升级的发展趋势，不会改变我国经济长期向好的基本面，也充分展现了我国市场主体复工复产加快、发明创造活力不减的良好态势，体现出创新驱动蕴含的无限潜力。

近年来，随着创新驱动发展战略的深入实施，我国整体创新能力不断增强，知识产权综合实力稳步提升。2019年，全社会研发支出达2.17万亿元，占GDP比重为2.19%，发明专利申请量和授权量均居世界首位。世界知识产权组织的评估显示，我国创新指数位居世界第十四位，已经进入创新型国家行列。接续换挡的发展动能、迭代成长的科学技术、蓬勃兴旺的创新创造，源源不断为高质量发展注入新动能，开辟经济增长的新天地。

突如其来的疫情，不可避免地对经济社会发展造成了较大冲击，创新驱动的价值更加凸显。从疫苗药物研发到“大数据”群防群控，从远程办公、在线课堂到无人售卖、非接触式服务，科技带来的改变，既为我们增添了战胜疫情的底气，也以前所未有的方式影响着社会生产生活。疫情催生出的新技术新业态新模式，促使我国市场主体积极转变发展理念，创新创造活力得到进一步激发。

当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，我国经济也正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。从上半年我国主要知识产权指标看，国内专利申请态势整体平稳，2月份以后，申请量迅速恢复并持续攀升，带动市场主体以创新赋能结构调整、转型升级，使得创新驱动具备再次发力提速的基础。

尤其要看到，随着企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系日益健全，激励政策逐步完善，越来越多的企业正实现从“要我创新”到“我要创新”的转变。上半年，国内申请专利的企业达22.9万家，较上年同期增加3.2万家；发明专利申请中，企业占比66.6%，较上年提升了3.2个百分点。企业专利申请的主体地位进一步巩固，更多的企业开始把目光转向科技附加值，把创新作为自身发展的生命线，有力带动行业、产业向中高端迈进。

历经40多年改革开放，我国积累了丰富的知识产权资源，成为名副其实的专利大国。同时，“大而不强、多而不优”的问题依然存在，高质量的关键核心专利不多，在部分领域专利布局仍然不够。把专利转化为先进生产力，使其产生效益、推动发展，既是创新驱动战略的重要一环，也是我国知识产权事业亟待破解的重点问题。

面向未来，知识产权制度作为激励创新的基本保障，其角色和起到的作用将更为突出。我们要继续转变观念，强化专利评价的质量导向，在持续保持专利数量稳定增长的同时，把更多的精力放在提高专利的质量上，积极培育高价值专利。同时，采取更有力的措施，促进创新链、产业链、市场需求的有机衔接，坚定以创新驱动产业转型升级，实现经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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