人民时评：公共文化添彩小康生活

提质升级的公共文化服务极大提升了群众的获得感和幸福感，成为小康生活不可或缺的一部分

通过公共文化服务，让更多人享受到了中国文化繁荣发展的成果，让更多的普通人能够徜徉于书海，纵情于艺术，为中华文化的博大精深而惊叹，成为民族自信心和自豪感的重要滋养

不久前，在良渚古城遗址申遗成功一周年之际，首个“杭州良渚日”启动。全覆盖的5G信号、琳琅满目的文创产品、创意市集等，让古老文化遗产融入现代生活，生动讲述中华文明的故事。近年来，随着科技不断发展，“云展览”、线上“直播”等文化活动突破时空限制，进一步拓展了公共文化服务的覆盖面，为人们带来触手可及的文化体验。

习近平总书记强调，文化兴国运兴，文化强民族强。对人民群众而言，公共文化服务是身边贴心暖心的精神家园和心灵港湾。文化生活奔小康，既需要文化市场的繁荣，更需要公共文化服务的不断发展。新冠肺炎疫情防控期间，和图书馆有关的一则新闻感动了无数人。在广东东莞打工的湖北人吴桂春，给东莞图书馆写下一则留言，称图书馆是他这些年生活中“最好的地方”。许多读者也纷纷留言讲述在图书馆度过的美好时光。这则引起巨大反响的“暖闻”，生动诠释了公共文化服务对于普通人的意义和价值：不分年龄、性别、地域，不论收入、学历，不管是本地居民还是外来务工人员，公共文化服务都一视同仁、免费开放。近年来，零门槛、均等化、普惠制的公共文化服务如同阳光，无私地照耀着所有人。

公共文化服务建设的持续深入发展，为14亿人文化奔小康打下了坚实基础，使亿万群众读书看报、观影听戏、唱歌跳舞、打球健身等基本文体需求得到保障。今天，我国广播电视综合人口覆盖率接近100%，所有行政村都建有农家书屋、电子阅览室和文化活动室。今天，在很多地方，图书馆的图书可以像外卖一样，手机下单、快递到家；在偏远牧区，大功率无线网络24小时为群众提供免费下载服务；在云技术的支持下，群众在家可以像点菜一样选择自己感兴趣的文化活动；即便在疫情防控期间，许多博物馆、美术馆和图书馆的“云展览”“云借阅”也在提供服务……提质升级的公共文化服务极大提升了群众的获得感和幸福感，成为小康生活不可或缺的一部分。

丰富多彩的公共文化服务，为无数普通群众打开了亲近文化的大门。他们中的许多人，平生第一次看到了真正的国宝、第一次拥有了一张借书证。着眼于满足群众精神文化新需求，我国大力推动文化领域供给侧结构性改革，交出亮眼成绩单。截至2019年底，我国群众文化机构44073个，全年共组织开展文化活动245万场次；文化产业继续保持平稳较快发展，文化新业态发展势头强劲。从家门口的城市书房，到乡村的农家书屋，从博物馆、美术馆，到艺术节、戏曲节、旅游节，再到“云课堂”“微讲堂”等，公共文化服务坚持以文化人，以文育人，用优秀的作品鼓舞人、感染人，以高质量文化供给增强人民群众文化获得感和幸福感。

今天的中国，文化产品的生产能力强，文化产品非常丰富。通过公共文化服务，让更多人享受到了中国文化繁荣发展的成果，让更多的普通人能够徜徉于书海，纵情于艺术，为中华文化的博大精深而惊叹，成为民族自信心和自豪感的重要滋养。随着文化体制改革的深入，以及大数据、云计算等新技术的广泛应用，公共文化服务将更加丰富多彩，为全面小康筑牢文化根基。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 05 版）