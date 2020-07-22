热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

人民时评：公共文化添彩小康生活

——从生活变化感受全面小康⑥

张  贺

2020年07月22日08:21 来源：人民网－人民日报

提质升级的公共文化服务极大提升了群众的获得感和幸福感，成为小康生活不可或缺的一部分

通过公共文化服务，让更多人享受到了中国文化繁荣发展的成果，让更多的普通人能够徜徉于书海，纵情于艺术，为中华文化的博大精深而惊叹，成为民族自信心和自豪感的重要滋养

不久前，在良渚古城遗址申遗成功一周年之际，首个“杭州良渚日”启动。全覆盖的5G信号、琳琅满目的文创产品、创意市集等，让古老文化遗产融入现代生活，生动讲述中华文明的故事。近年来，随着科技不断发展，“云展览”、线上“直播”等文化活动突破时空限制，进一步拓展了公共文化服务的覆盖面，为人们带来触手可及的文化体验。

习近平总书记强调，文化兴国运兴，文化强民族强。对人民群众而言，公共文化服务是身边贴心暖心的精神家园和心灵港湾。文化生活奔小康，既需要文化市场的繁荣，更需要公共文化服务的不断发展。新冠肺炎疫情防控期间，和图书馆有关的一则新闻感动了无数人。在广东东莞打工的湖北人吴桂春，给东莞图书馆写下一则留言，称图书馆是他这些年生活中“最好的地方”。许多读者也纷纷留言讲述在图书馆度过的美好时光。这则引起巨大反响的“暖闻”，生动诠释了公共文化服务对于普通人的意义和价值：不分年龄、性别、地域，不论收入、学历，不管是本地居民还是外来务工人员，公共文化服务都一视同仁、免费开放。近年来，零门槛、均等化、普惠制的公共文化服务如同阳光，无私地照耀着所有人。

公共文化服务建设的持续深入发展，为14亿人文化奔小康打下了坚实基础，使亿万群众读书看报、观影听戏、唱歌跳舞、打球健身等基本文体需求得到保障。今天，我国广播电视综合人口覆盖率接近100%，所有行政村都建有农家书屋、电子阅览室和文化活动室。今天，在很多地方，图书馆的图书可以像外卖一样，手机下单、快递到家；在偏远牧区，大功率无线网络24小时为群众提供免费下载服务；在云技术的支持下，群众在家可以像点菜一样选择自己感兴趣的文化活动；即便在疫情防控期间，许多博物馆、美术馆和图书馆的“云展览”“云借阅”也在提供服务……提质升级的公共文化服务极大提升了群众的获得感和幸福感，成为小康生活不可或缺的一部分。

丰富多彩的公共文化服务，为无数普通群众打开了亲近文化的大门。他们中的许多人，平生第一次看到了真正的国宝、第一次拥有了一张借书证。着眼于满足群众精神文化新需求，我国大力推动文化领域供给侧结构性改革，交出亮眼成绩单。截至2019年底，我国群众文化机构44073个，全年共组织开展文化活动245万场次；文化产业继续保持平稳较快发展，文化新业态发展势头强劲。从家门口的城市书房，到乡村的农家书屋，从博物馆、美术馆，到艺术节、戏曲节、旅游节，再到“云课堂”“微讲堂”等，公共文化服务坚持以文化人，以文育人，用优秀的作品鼓舞人、感染人，以高质量文化供给增强人民群众文化获得感和幸福感。

今天的中国，文化产品的生产能力强，文化产品非常丰富。通过公共文化服务，让更多人享受到了中国文化繁荣发展的成果，让更多的普通人能够徜徉于书海，纵情于艺术，为中华文化的博大精深而惊叹，成为民族自信心和自豪感的重要滋养。随着文化体制改革的深入，以及大数据、云计算等新技术的广泛应用，公共文化服务将更加丰富多彩，为全面小康筑牢文化根基。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn