大力弘扬爱国主义精神 凝聚新时代爱国奋斗强大力量

《新时代爱国主义教育实施纲要》是新时代爱国主义教育的纲领性文件。广东坚决贯彻习近平总书记关于爱国主义教育系列重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实《纲要》部署要求，正本清源、守正创新，推动新时代爱国主义教育不断开创新局面，为广东努力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”凝聚磅礴力量、鼓舞强大斗志。

一、高举思想旗帜，铸牢精神支柱

新时代爱国主义教育，必须始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，固本培元、凝心铸魂，打牢爱国主义的思想信仰根基。

强化理论武装，夯实思想基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是新时代爱国主义教育最鲜明的时代特征。加强爱国主义教育，首要任务是用习近平新时代中国特色社会主义思想定向指航、铸魂育人。我们健全党委（党组）理论学习中心组学习制度和第一议题制度，不断完善学习、研究、宣传、贯彻一体推进的理论武装工作体系，着力在把握基本观点、科学体系、结合贯通上下功夫，强化科学理论的刚性供给。充分利用广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心和高校马院科研力量，依托省内主要媒体“新思想引领新时代”理论专栏和“学习强国”广东学习平台，精心打造“专家讲理论、干部讲政策、百姓讲故事”三大宣讲矩阵，全力做好“持续”“深化”“转化”三篇文章，确保党的创新理论天天见、天天新、天天深，引导干部群众不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

突出主题教育，坚定理想信念。实现中华民族伟大复兴的中国梦是新时代爱国主义教育的鲜明主题。我们坚持面向全体人民，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，在历史与现实、国际与国内的对比中，引导人们深刻认识中国共产党为什么“能”，马克思主义为什么“行”，中国特色社会主义为什么“好”，不断坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。深入开展国情省情教育和形势政策教育，在企业、高校组织1000多场经济形势报告会，帮助人们树立正确的历史观、大局观、角色观，敢于直面风险挑战，在进行伟大斗争中更好弘扬爱国主义。

发挥地缘优势，增进爱国认同。文化认同、国家认同是新时代爱国主义教育的底线。我们以爱国为核心，以文化为纽带，以维护祖国统一和民族团结为着力点，发挥地缘相近、方言相同、文化相通的优势，积极探索文化认同、国家认同教育策略，实施人文湾区纽带工程，大力推进粤港澳大湾区文化圈建设。创设文化认同、国家认同的空间和平台，加强“一国两制”实践教育，实施粤港澳青少年连根计划，高质量开展粤港澳青少年文化交流活动，推动大湾区青年志愿服务合作，建立粤港澳青年创意产业园，支持港澳青年来粤创业，融入国家发展大局，在共享大湾区发展成果中增强爱国情怀和国家认同。

二、讲好时代故事，凝聚奋进力量

爱国主义是鲜活的、真实的，具有鲜明的时代性。推进新时代爱国主义教育，必须紧扣时代主题，讲好时代故事，凝聚奋进新时代、开创新局面的前行力量。

讲好成就故事，坚定发展信心。新中国成立70年来我们党领导人民创造世所罕见的“两大奇迹”，广东改革开放40年来经济社会发展取得举世瞩目的成就，是新时代广东爱国主义教育最生动、最有说服力的教材。我们精心组织改革开放40周年和新中国成立70周年成就巡礼、高质量发展调研行、沿着总书记的扶贫足迹等重大主题采访，积极开展主题、形势、政策、成就、典型宣传，举办“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”、庆祝改革开放40周年全国美术作品展和新中国成立70周年优秀美术作品展；推出纪录片《四十年：美好生活》《创新中国》等一批文艺作品，出版《中国桥——港珠澳大桥圆梦之路》《广东改革开放史》《账本里的中国》等优秀图书，全景式展示国家和广东辉煌发展历程，以伟大成就激励人民在新时代不断创造新的历史伟业。

讲好战疫故事，弘扬伟大精神。坚决打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战，集中彰显了爱国主义、集体主义、社会主义精神，展现了坚忍不拔的民族精神深厚底蕴。我们统筹利用一切可以利用的资源，讲好人民至上、生命至上的“抗疫故事”，充分展示党的领导和我国国家制度的显著优越性。率先建立省级“战时”新闻发布机制，在全国首创组织全省地标建筑和户外大屏联动亮灯致敬宣传“最美逆行者”，热情讴歌战疫英雄，引发强烈社会反响。依托新时代文明实践中心，排山倒海开展基层防疫宣传动员，全省城乡基层处处见标语、屏屏有画面、村村响喇叭，铸就众志成城的强大精神防线，彰显了伟大的团结精神。

讲好小康故事，激发昂扬斗志。全力打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，是我们党对人民作出的庄严承诺，也是新时代开展爱国主义教育的生动实践。我们精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传和“走向我们的小康生活”大型主题采访活动，全面展示广东省发展精细农业、建设精美农村、培育精勤农民的巨大成就，生动反映广东省助力兄弟省市脱贫攻坚的进展成效，热情讴歌普通群众进取奋斗的感人故事。编纂出版《广东小康叙事史》，拍摄小康题材电视剧《小康时代》《青春赤子》，既用大手笔讲好脱贫攻坚“大成就”，又以小故事诉说群众身边的“小变化”，激发幸福都是奋斗出来的昂扬斗志。

讲好“双区”故事，汇聚强大力量。讲好粤港澳大湾区和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的“双区”建设故事，是广东深化爱国主义教育的重大时代命题。我们组织开展“牢记嘱托 筑梦湾区”“先行示范再出发”等重大主题宣传，推出电视剧《湾区儿女》等影视文艺作品，生动展现粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设的巨大成效和光明前景。以深圳经济特区建立40周年为契机，精心组织开展庆祝活动和主题宣传，开设“我与特区40年”等专题专栏，浓墨重彩讲好新时代特区故事，展示“双区”建设和广东改革发展的宏伟画卷，凝聚改革开放再出发的强大力量。

三、坚持守正创新，培育时代新人

新时代加强爱国主义教育，必须着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，拓宽教育途径，创新教育方式，统筹各类资源，使爱国主义成为广大干部群众的坚定信念、精神力量和自觉行动。

聚焦重点群体，培养爱国之情。青少年是爱国主义教育的重中之重，要把爱国主义贯穿于学校教育的全过程。遵循“知情意信行”认知规律，充分发挥课堂教育主渠道作用，精心打造“一校一品牌、一院一特色、一课一精品”思政课程，完善省领导到高校作形势报告制度，建立落实书记、校（院）长讲第一堂思政课制度。组织推出爱国主义精品出版物，落实《广东省全民阅读促进条例》，广泛开展面向青少年的爱国主义教育读书活动。发挥校园文化熏陶作用，将爱国主义融入学校党日团日队日、主题班会、开学第一课等活动之中，广泛开展文明校园创建工作，打造南粤特色校园文化品牌。健全青少年理想信念教育齐抓共管机制，不断完善全员、全程、全方位育人体制机制，积极培育社会主义核心价值观，引导青年学生把爱国作为立身之本、成才之基。

营造浓厚氛围，砥砺强国之志。着力推动各级各类媒体聚焦爱国主义教育，积极创新传播手段，突出主题宣传、议题引领、立体传播、柔性推介，使爱国主义宣传报道接地气、有生气、聚人气。着力加强爱国主义网络内容建设，实施网络传播精品工程，广泛制作刊播具有岭南特色的爱国主义融媒体作品，积极用互联网思维和新媒体语言讲好爱国故事，使爱国主义充盈网络空间。发挥先进典型引领示范作用，大力宣传国家勋章和国家荣誉称号、“改革先锋”称号获得者，全国“时代楷模”“最美奋斗者”等先进典型，精心选树“南粤楷模”等重大典型，不断推出身边好人、南粤工匠、南粤新乡贤等各领域先进典型。实施广东文艺高峰攀登工程，创作推出一批弘扬爱国主义精神的高质量作品。着力营造良好社会文化环境，涵养积极进取、开放包容、理性平和的国民心态。

注重实践养成，激励报国之行。加强新时代爱国主义教育文化涵育，积极传承创新岭南优秀传统文化，充分挖掘岭南历史文化蕴含的爱国故事，用岭南优秀历史文化厚植爱国精神。加强广东红色革命文化系统发掘整理，健全革命文物保护传承体系，让红色基因代代相传。用好重要时间节点，深入挖掘重大纪念日、重要事件蕴含的爱国主义教育资源，发挥传统和现代节日的涵育功能，有效开展庆祝或纪念活动和群众性主题教育。紧密融入新时代文明实践中心建设，将爱国主义教育贯穿融入各类群众性精神文明创建活动。建好用好爱国主义教育基地和国防教育基地，开发建设广东革命历史文化游径，大力发展红色旅游，引导人们在亲身体验中坚定爱国追求、矢志复兴伟业。大力培育和广泛宣传广东技工、粤菜师傅、南粤家政等新时代干事创业劳动者群体，在全社会营造崇尚先进、敬业奉献的浓厚氛围。

（作者为广东省委常委、秘书长、宣传部部长）

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 11 版）