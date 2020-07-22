又到夏日炎炎 再说一次热射病

夏季入伏后，中暑成常见疾病。资料显示，若高温天气持续3天，中暑病人就有增多趋势。热射病是极重的中暑，老年人是高危人群，或影响其心脏功能，甚至肝脏衰竭。入伏后，高危人群一定要警惕热射病的发生。

热损伤因素作用于人体后会导致一系列变化，从轻到重分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑，其中最重的重症中暑，即称为热射病。它是指因热力损伤引起的人体体温调节功能失调，体内热量过度积蓄，从而导致人体组织器官受损，临床主要表现为高热、精神状态改变及多脏器损伤。部分患者即使脱离了生命危险，也会遗留不同的后遗症。

对高温、高湿环境适应不充分是致病的主要原因。在大气温度升高（>32℃）、湿度较大（>60%）和无风的环境中，长时间工作或强体力劳动，又无充分防暑降温措施时，缺乏对高热环境适应者易发生热射病。年老、年幼、体弱及有慢性疾病的人群亦较多发生。易发因素包括：环境温度过高，人体由外界环境获取热量；人体产热增加，如从事重体力劳动、发热、甲状腺功能亢进和应用某些药物；散热障碍，如湿度较大、过度肥胖或穿透气不良的衣服等；汗腺功能障碍，见于系统硬化病、广泛皮肤烧伤后瘢痕形成或先天性汗腺缺乏症等患者。

要远离热射病，我们应避免在高温、通风不良处强体力劳动，避免穿不透气的衣服。炎热的夏天户外锻炼一定要注意时间，不要在太阳最烈、日照最强时锻炼，可以选择晨练或夕阳西下时，但也要注意，不可进行长时间爬山或跑步。夏天出汗多，一定要注意多喝水，补充体内流失的水分，可以适当喝淡盐水，避免大量出汗引起的体内电解质紊乱。一旦出现大汗淋漓，神志恍惚时，需立即就近避暑降温并呼救。如发生昏迷，应将昏迷病人抬至阴凉通风处，头偏一侧预防呕吐窒息，同时浇凉水，降低身体温度，解开衣服扇风，监测体温变化，马上送往医院，进行降温及液体复苏等抢救治疗，千万不可耽误治疗时间。

（来源：科普中国）