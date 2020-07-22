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北京市属公园全面恢复有序开放

2020年07月22日07:38 来源：北京青年报

　　本报讯（记者 王斌）北京青年报记者昨天从市公园管理中心获悉，根据北京市突发公共卫生事件应急响应级别调整至三级后的要求，7月21日起，北京市属11家公园和中国园林博物馆的45处参观游览场所全面恢复有序开放。同时，市属各公园将上调入园游客量，限流比例由30%上调至50%。游客入园仍需分时预约，配合测量体温、查验北京健康宝。

　　昨起，颐和园文昌院、德和园、益寿堂，天坛公园斋宫、北神厨、北宰牲亭，北海公园小西天、静心斋，景山公园护国忠义庙，北京植物园展览温室等市属公园景区景点，以及北海公园团城、香山公园香山革命纪念地、景山公园寿皇殿、紫竹院公园友贤山馆等处的展览展室恢复开放。商业网点、堂食餐饮点等服务设施和儿童游艺场所也恢复正常运营。

　　市公园管理中心相关负责人表示，为保障疫情防控常态化形势下的游园活动，市属公园及中国园林博物馆将结合景区、展厅的实际情况，继续采取分时预约措施，限流比例由30%上调至50%，建议游客错峰出行。

　　此外，市公园管理中心提示，游客入园需要配合测量体温、查验北京健康宝。园中游览要保持1米以上社交距离，入室进殿、乘坐游览车、摆渡船，以及在园内活动小于1米近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所时须佩戴口罩。乘坐游览车、摆渡船、进入游乐场、堂食就餐时需使用北京健康宝进行电子扫码登记。

(责编：许晓华、李轶群)


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