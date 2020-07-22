北京各大影院24日起有序恢复开放 每场上座率不得超过30% 

昨天，北京市第158场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者在会上了解到，全市低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业。但需要注意的是，电影院要做到预约、限流到位，采取网络实名预约，每场上座率不得超过30%。观众观影须全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食。中疾控专家认为，在落实好防疫措施后，市民可放心观看电影和演出。

观影采取网络实名预约，每场上座率不得超过30%

何时可以安全放心地观看一场电影，是不少北京市民都关心的事情。在昨天的发布会上，北京市委宣传部副部长、市电影局局长王杰群介绍，春节以来，受疫情影响，北京262家影院全部按要求暂停营业。在本市重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级的情况下，经市委市政府批准，全市低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业。影院具体开业时间，可根据防疫措施准备情况及自身实际确定并提前向主管部门进行报备。

对于电影院的防疫要求，她提示，电影院应制定完善的疫情防控方案和应急预案，在开业前认真落实防疫指南提出的防疫措施准备，配足配够防疫物资，为员工和观众提供必要的防护保障。尤其需要注意的是，电影院要做到预约、限流到位。观影采取网络实名预约，无接触方式售票，交叉隔座售票，影厅错时排片，每场上座率不得超过30%，保证陌生观众间隔1米以上。影院设立唯一出入口，避免人流交叉。

在具体排片方面，电影院应做到排片错时到位。日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映间隔不少于30分钟，进行通风清洁；控制观影时间，原则上每场不超过两个小时，不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

观众观影须全程佩戴口罩，原则上禁止吃零食

电影院要做到观众防护到位，建立观众信息登记保存制度，利用“健康宝”二维码扫码观影，入场前进行体温检测。引导观众做好手卫生；观众观影要对号入座、全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食，电影院要安排人员巡查。此外，影院在开业前要按规定进行清洁消毒、通风换气，对所有场所和设施、设备进行全面清洁消毒。公共区域每天不少于两次喷雾消毒。影院不设售卖饮食。在公共区域设置垃圾箱和口罩专用回收箱，规范垃圾收运处理，做到日产日清。

消费者KTV娱乐时间不得超两小时

昨日，北京市文旅局向各区发出《北京市文化和旅游局关于演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所有序恢复经营活动的通知》，请各区按照属地原则，指导辖区内的剧院、KTV、网吧等有序恢复开放。其中综合性演出场所同时只能开一个剧场；在KTV等娱乐场所消费，娱乐时间不超过两小时。

根据通知，恢复开放的剧院等演出场所需严格执行人员预约限流措施，观众人数不得超过剧场座位数的30%，间隔就座，保持1米以上距离。含有多个剧场的综合性演出场所，同时只能开一个剧场。暂缓举办中大型营业性演出活动，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。中高风险地区暂缓恢复营业性演出活动。

歌舞厅、KTV、迷你歌咏亭等娱乐场所恢复开放时，接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数的50%，包间门口需明示限额人数；游艺娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%。消费者娱乐时间不超过两小时。疫情中高风险地区的娱乐场所暂不开放。

互联网上网服务营业场所开放后，接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间也不得超过核定人数的50%，包间门口需明示限额人数，消费者上网时间不超过两小时。此外，市文旅局同时针对演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所提供了最新的防控指南。

文/本报记者 刘洋 武文娟 蒋若静 解丽

观点

观影应落实好防疫措施 交叉隔一空座位就座

防控措施能否保障电影院的安全？去电影院和影剧院观看电影或者演出是否安全？

对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友从两方面回答了这个问题。一方面看，疫情响应级别调整后，不等于万事大吉，不等于疫情一去不返。政府相关部门、各行各业更需要睁大眼睛，密切监视全球疫情、全国疫情，以及本地疫情，专业机构能够在第一时间发现、并及时扑灭随时可能出现的疫情；我们每个群众，还是要按照政府相关部门的防护指引，在特殊场所做好保护。

第二方面是，演出活动、电影院有序恢复开放，是按照新冠疫情科学防控的原则执行，是经过风险评估的；相关部门有一整套的防控措施，保障大家的安全；再次，这也是最重要的，那就是，我们每个人必须按照相关部门的规定，严格实施相应的防护措施，比如，保持至少一米的社交距离、交叉隔一空座位就座、避免不戴口罩交谈、在影院剧场始终戴好口罩、回家后立即洗手，等等。吴尊友认为，只要我们坚持科学防控，就能实现既防止新冠疫情反弹，又恢复正常工作和生活秩序。

重点

对重点业态重点人群持续开展防疫执法

北京市市场监管局副局长陈言楷，在发布会上介绍了本市市场防疫工作的相关要求。他强调，要继续压实主体责任，市场主体要将双责任人、名册登记、消杀记录、宣传培训、应急预案、专职消杀员等制度落实落细落到位。市场监管部门将采取重点检查与随机抽查相结合的方式，对重点业态、重点场所、重点人群持续开展防疫执法检查，加大问题主体公示力度。

市场主体要严格按照指引做好重点场所、重要点位、设施设备、公共空间等区域的消杀、卫生清洁、通风等工作，确保与食品生产经营行为有关的要素全方位纳入消杀范围，做到开业一家、消杀一家。对于农贸市场、餐馆食堂、超市等人流量大的生产经营场所，以及电梯、员工宿舍、卫生间等密闭、半密闭式空间要进一步加强通风，采取限流措施，防止人员聚集扎堆。全市将对农贸市场、大型餐饮、超市等人员密集场所开展通风隐患大排查。在人员防护方面，要实行健康宝“绿码”上岗制。

此外，全市还要对重点产品加强防控，包括开展冷冻冷藏肉品、水产品等重点产品的风险排查工作，督促市场主体严格执行《进口冷链食品防疫指引》等要求，加强从业人员日常防控和冷链食品存储、运输、生产、经营环节的预防性消杀，落实进货查验、索证索票、销售记录制度，各生产经营主体不经营票证不全、来源不明的食品，如实记录产品销售去向。

提示

炎热天气也要适时科学佩戴口罩

“当前天气炎热，有的市民朋友不戴口罩或者没有科学佩戴口罩。在此，提醒市民朋友在当前形势下，不但要适时佩戴口罩，还要科学佩戴口罩。”在昨天的发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊给出了科学佩戴口罩的健康提示。

高小俊表示，市民要随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员，前往医院就诊、住院人员、陪护探视人员，有发热或患呼吸道感染疾病的患者、接触其他人员，以及外出时，与他人1米内近距离接触、在人员密集、封闭拥挤场所或乘坐公共交通工具等情况下必须佩戴口罩。

高小俊科普了正确佩戴口罩的方法：佩戴口罩前应洗手保持手卫生，分清口罩的正、反面，保持深色面朝外，金属条鼻夹在上，口罩要覆盖口、鼻、下颌，鼻梁金属条要紧贴鼻梁，使口罩与面部紧密贴合，关键是全部遮盖口鼻处。不要为了说话、饮食方便，将口罩拉至下颌、脖颈等位置，也不要将口罩挂在手臂上，使口罩内层受到污染，失去防护效果；如果必须摘口罩，可直接摘下整个口罩，对折后妥善保存，需要时及时佩戴。

在更换、处理口罩方面，高小俊提到，口罩在弄湿或弄脏后应及时更换。口罩废弃后不要随地乱扔，应投放到垃圾收集处。对于可重复使用的口罩请按使用说明进行处置。

本组文/本报记者 武文娟 刘洋 蒋若静