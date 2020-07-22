小暑不算热，大暑三伏天！一年中最热的日子如何过

大暑是农历二十四节气中的第十二个节气，2020年7月22日16:36即是大暑，《月令七十二候集解》中说：“大暑，六月中。暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也”，“斗指丙为大暑，斯时天气甚烈于小暑，故名曰大暑。”俗话说“小暑不算热，大暑三伏天”，大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后，是一年中最热的时期。本期，北京中医药大学东方医院的医生为大家讲讲如何度过一年中最热的日子。

成人：警惕高温天，消暑先静心

北京中医药大学东方医院营养科医生魏帼：大暑时节的养生要点就是注意防暑降温，补水消暑。

消暑先静心

嵇康在《养生论》中说夏季炎热，“宜调息静心，常如冰雪在心，炎热亦于吾心少减，不可以热为热，更生热也。”其实就是心静自然凉的意思。所以夏季，尤其是大暑这样炎热躁动的时节，更应该要静心安神，这也是中医强调夏季养心的原因之一。

降温巧用水

酷热的盛夏，除了尽量避开烈日炽热的时候出门、加强防晒、阴凉避暑之外，还可以通过洗澡来达到降温的目的。每天洗一次温水澡，不仅能洗掉汗水、污垢，也能保证皮肤清爽，消暑防病。当然，如果没有条件及时洗澡的话，适当用温水毛巾擦拭也可以起到防暑降温的作用。但是不建议在大汗淋漓或觉得燥热难耐的时候直接冲冷水澡，这样很容易导致热邪闭阻在体内，无法外泄而产生疾病。

汗出必补水

夏季气温升高容易导致出汗较多，人体出现缺水的表现，这个时候适当增加水分的摄入，有利于身体健康。建议夏季汗出较多的人群每天的饮水量可以达到2000-2500ml，同时可以饮用绿豆汤、淡盐水等来补充随着汗液一同流失的营养物质，如钾、维生素B等。这个时候，西瓜也是非常好的食物，中医认为西瓜是“天然白虎汤”，具有消暑的作用，夏季将西瓜作为日常的水果来进食是非常不错的选择。而且西瓜含水量较高，同样重量下，西瓜的含糖量并不高，所以如果控制进食量的话，糖尿病人群也是可以食用的。

防暑添药粥

天气酷热多雨，暑湿邪气容易乘虚而入，导致人体出现胸闷、纳差、四肢无力、恶心口渴等情况，严重的还会出现大量汗出、头晕、注意力不集中，甚至是中暑、晕倒等情况。这时，除了少吃肥甘厚腻的食物之外，还可以适当增加一些清淡、易消化，具有芳香化浊、清解湿热的食物来达到保健养生的目的。

为您推荐一款适合夏季饮用的粥品——加减竹叶粥。

原竹叶粥出自《老老恒言》，用生石膏45g、鲜竹叶10g一同加水煎煮，去渣取汁后，放入粳米、煮成稀粥，可加白糖调味。竹叶粥具有清热泻火，清心利尿的作用，《本草求真》认为竹叶具有导心经之火从小便出的作用，而《药品化义》也认为清气分实热非竹叶莫属。而生石膏则具有清热泻火、生津止渴的作用，粳米调养胃气，清热和胃，诸药合用，使得竹叶粥对于暑热导致的发热口渴具有缓解作用。但是作为日常补水消暑的保健粥品来说，建议将生石膏去掉，加入荷叶、冬瓜、芦根等性味甘平偏凉一些的常见药食同源的食材、药材来一同熬煮成粥，虽然清热泻火的作用稍弱，但是增加了清热生津、利水祛湿的作用，比起原方的竹叶粥，更适合老年人和平素脾胃较弱的人群食用。

儿童：衣、食、住、行多注意

北京中医药大学东方医院儿科医生霍子剑、吴力群、尹英敏：大暑阳光充足，气温高，雨水充足，湿气大，为避免孩子生病，家长平时可以通过衣食住行给孩子进行调护。

衣：选择浅色、纯棉、吸汗、宽松透气

1、建议家长为孩子选择浅色、纯棉、吸汗、宽松透气的衣服，且不要穿的过多，不应以成人的感觉判断孩子穿衣多少，宝宝活动后容易出汗，只要宝宝后背没有汗，说明穿衣是合适的。

2、孩子在外面玩的时间长，建议给宝宝带多备一件衣服，出汗多或淋雨后可以及时更换，以免感冒。

3、商场或餐馆等公共场所常开空调，温度较低，为防止冷热交替导致孩子生病，家长最好准备一件厚薄合适的外衫，及时加减衣物。

食：饮食宜清淡、易消化

1、大暑时节天气炎热，湿气较重，中医认为脾胃容易被湿气困阻，孩子容易出现食欲不振、厌食的情况，故饮食宜清淡、易消化，如山药、丝瓜、茄子、苦瓜、南瓜、胡萝卜等清热解暑、健脾开胃；适当进食应季瓜果，如西瓜、甜瓜、桃子等；不可过度贪凉，少喝冷饮、冰镇食物，以免损伤脾胃。

2、夏季容易出汗，应多饮水，温白开水是最好的饮品，少喝饮料，也可以自配口服补液盐或自制酸梅汤（乌梅20g、生山楂20g、陈皮20g、甘草3g、冰糖适量一起煎煮）清暑止渴。

3、夏季天气炎热，细菌繁殖加快，食物较容易变质，应预防发生急性胃肠炎，不宜吃剩菜剩饭。

住：保证充足的睡眠时间

1、适当增加孩子的午休时间，最好在1小时至2个小时，保证充足的睡眠时间。

2、注意室内空调温度，在26～28℃为宜；室内温度不要过低，造成室内外温差太大，另外不要让空调冷风直接吹孩子，腹部受凉引起恶心呕吐、腹泻或腹痛等不适，面部受风也是引起孩子面瘫的诱因。如果室内开着空调，每天最好开窗通风两次以上，每次15～30分钟。

行：尽量不要在烈日下外出活动

1、每天11:00-14:00，阳光最炽热、地表温度最高的时候，尽量不要让孩子在烈日下外出活动，尽量选择在清晨或傍晚，在荫凉空旷的场所进行活动，并及时补充水分，以免中暑、晒伤。

2、大暑节气雷雨较多，应教育孩子避免蹚水，不要在不知水况的地方游泳，防止电击、溺亡。