北京：电影院采取网络实名预约售票 每场上座率不超30%

人民网北京7月21日电（董兆瑞） 7月21日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第158场新闻发布会。北京市委宣传部副部长、市电影局局长王杰群介绍，全市低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业。

王杰群介绍，春节以来，受疫情影响，北京262家影院全部按要求暂停营业。北京作为全国文化中心，是电影规模体量最大的城市之一，广大从业人员以防疫大局为重，坚决把抗击疫情放在第一位，加强自我管理，积极配合抗疫，有力确保了电影行业疫情防控工作的顺利推进。与此同时，市委市政府高度重视电影业抗疫和健康发展，今年以来市委宣传部先后通过资金扶持、金融服务等方式帮扶电影企业，加大力度，精准扶持，提振发展信心，与行业共克时艰，发挥了积极有效的作用。

按照党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，为落实国家电影局《在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》精神，在北京市重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级的情况下，经市委市政府批准，全市低风险地区影院可于7月24日有序恢复开放营业。

影院恢复营业的总体工作要求是：坚持属地管理、有序复工复产；坚持常态防控，健全工作机制；坚持精准防控，落实主体责任，稳步推进疫情防控常态化条件下电影行业发展。影院具体开业时间可根据防疫措施准备情况及自身实际确定并提前向主管部门进行报备。

各区、各部门要严格落实属地管理和行业管理责任。加强组织领导，有序推进影院开业，落实好报备制度，落实好监督检查制度，抓紧抓实抓细电影院各项防控工作，确保开业影院防疫措施到位。

各院线、电影院应把防疫安全放在第一位，夯实主体责任，精准科学落实防控措施，严格遵守属地主管部门和疫情防控部门要求，健全制度，完善措施。要按照《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》和《北京市电影放映场所恢复开放疫情防控指引》要求，做到七个到位。

一是防疫准备到位。制定完善疫情防控方案和应急预案，在开业前认真落实防疫指南提出的防疫措施准备，配足配够防疫物资，为员工和观众提供必要的防护保障。做好员工上岗前健康管理，提前进行演练和培训。做好各类放映设备的检修维修。

二是预约、限流到位。观影采取网络实名预约，无接触方式售票，交叉隔座售票，影厅错时排片，每场上座率不得超过30%，保证陌生观众间隔1米以上。影院设立唯一出入口，避免人流交叉。

三是排片错时到位。日排片减至正常时期的一半，每厅每场放映间隔不少于30分钟，进行通风清洁；控制观影时间，原则上每场不超过两个小时，不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

四是观众防护到位。建立观众信息登记保存制度，利用“健康宝”二维码扫码观映，入场前进行体温检测；引导观众做好手卫生；观众观影要对号入座、全程佩戴口罩，观影期间原则上禁止吃零食，电影院要安排人员巡查检查。

五是环境消杀到位。开业前要按规定进行清洁消毒、通风换气，对所有场所和设施、设备进行全面清洁消毒。公共区域每天不少于2次喷雾消毒。影院不设售卖饮食。在公共区域设置垃圾箱和口罩专用回收箱，规范垃圾收运处理，做到日产日清。

六是防疫宣传到位。各放映单位要通过多种形式做好防疫宣传，宣传健康知识和爱国卫生运动以及抗疫人物事迹等，增强观众防疫意识。

七是应急处置到位。要落实应急值班值守和信息上报制度，建立联防联控机制，发现异常情况应及时上报属地疫情防控指挥部门，发现疑似或确诊病例要按规定关闭放映场所，立即启动应急预案，采取人员隔离等措施，做好现场管理，严防疫情扩散。

影院恢复开业是全市人民齐心协力、共同抗疫的重要成果，广大影迷期盼已久。为切实保障观众安全，让大家放心观影，影院运营方要在全面客观评估的基础上审慎确定开业时间，以对人民群众安全高度负责的态度，扎实高效做好各项防控准备；同时，我们也倡议广大市民朋友，增强防疫意识，积极配合影院管理要求，做到文明观影、健康观影，做好自身防疫防护准备，共同营造安全、文明、和谐的影院环境。