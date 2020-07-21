“健康中国行动·健康有我”云桌访谈活动在京启动

人民网北京7月21日电 在健康中国行动实行一周年之际，日前，由健康中国行动推进委员会办公室宣传组指导，中国人口宣传教育中心主办，人民网·人民健康协办的“健康中国行动·健康有我”云桌访谈活动在北京正式启动。

该活动主题为“健康中国·我行动”，围绕健康中国行动推进委员会于2019年公布的《健康中国行动（2019—2030年）》，包含全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康和防控重大疾病3个主要方向的健康知识普及、合理膳食、全民健身和控烟等15个专项行动内容、共124项指标，开展15场互动座谈，倡导政府、社会、家庭和个人共筑健康中国。

在云桌访谈活动启动仪式上，健康中国行动专家咨询委员会主任委员王陇德院士和健康中国行动推进办公室副主任、国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安先后致辞。

王陇德表示，2019年，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，聚焦当前影响人民群众健康的主要问题和重点疾病，提出实施15个专项行动，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。专家委员会提出专业的意见和建议，号召全社会齐心协力，众志成城，建设健康中国。

毛群安提出，按照党中央国务院部署、国家卫生健康委牵头，会同教育部、体育总局等部门，统筹政府、社会、个人和家庭三方面，15项行动稳步开展，有了长足发展。健康中国行动开局良好，一个人的健康是立身之本，人民健康是立国之基。实现健康中国的目标任重道远，健康中国行动是一项系统工程，需要政府、社会、家庭、个人共同努力。

中国人口宣传教育中心党委书记、中心主任姚宏文介绍，多年来该中心一直坚持内容原创，强化媒体融合，面向大众突出宣传老百姓最关注的健康问题，进行健康科普问答和解读，切实增强人民群众健康获得感。尤其是“健康中国行动”开展后，针对大众的健康科普需求，该中心与几家国家级医学中心将逐一合作进行顶级专家的权威科普宣传，并开展了一系列的多平台网络直播节目和短视频宣传推广。

人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰在致辞中表示，人民健康作为人民日报社、人民网面向大健康领域规划打造的重要传播、服务和合作平台，一直在积极宣传和推进健康中国行动和15项专项行动。不仅打造了“人民好医生”客户端，邀请全国三甲医院的主任医师做好健康知识普及，还搭建了全国医养结合机构综合服务平台，发起并参与职业健康管理和保护项目以及控烟项目。此外，还举办“心健康·心脑血管系列科普讲座”，参与癌症及慢性呼吸系统疾病科普等一系列工作。

“健康中国行动·健康有我”云桌访谈活动邀请了健康中国行动推进委员会办公室成员单位有关司局负责同志和专家参加。国家卫生健康委规划司司长毛群安、国家卫生健康委老龄健康司一级巡视员张晖、国家卫生健康委宣传司副司长米锋、国家卫生健康委妇幼司副司长宋莉、国家卫生健康委职业健康司副司长王建冬、国家体育总局群体司副司长高元义等多位嘉宾，受邀参加访谈。

此外，健康中国行动专家咨询委员会主任委员王陇德院士，中国科学院院士、北大六院院长陆林，北京大学城市与环境学院教授、中国科学院地学部院士陶澍，中国疾病预防控制中心副主任冯子健，中国营养学会理事长杨月欣等近60位专家，从专业角度在访谈中分享了自己的心得。

嘉宾围绕15项行动的主要内容、一年来的工作成果及未来规划对15项行动逐一进行介绍、分析和解读，并动员全社会行动起来，共担健康责任、共享健康成果。

“健康中国行动·健康有我”云桌访谈活动启动仪式于7月20日18点在中国人口宣传教育中心网站、人民健康APP、人民好医生APP、腾讯、快手、新浪等平台上播出，自7月20日至8月7日，15项行动访谈节目将陆续播出。