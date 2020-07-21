黑龙江省电影院将有序恢复开放

20日，黑龙江省电影局发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进全省电影院恢复开放的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，根据《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》精神，经省应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部同意，我省电影院可在7月20日恢复开放。《通知》要求，严格落实属地分级管理原则，低风险地区电影院需经当地党委政府同意方可恢复开放，各市(地)电影主管部门要指导电影院做好疫情防控方案和应急预案。一旦疫情防控等级从低风险地区调整为中高风险地区，要严格执行疫情防控规定，从严从紧落实防控措施，电影院及时按要求暂停营业。《通知》要求，严格执行疫情防控指南，各电影院要认真对照《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》，要确保进入电影院人员必须扫码登记、检査体温、全程佩戴口罩；确保观众直接接触物品每场消毒一次；确保重点区域每日不少于5次擦拭消毒；确保全部采取网络实名预约、无接触方式售票；确保实行交叉隔座售票，陌生观众间距1米以上；确保不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集；确保每场电影上座率不得超过30%、日排片减至正常时期的一半，观影时间每场不超过2小时。切实将防控安全放在第一位，做到常态化防控到位。（记者 董盈）