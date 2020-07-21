养老机构执行常态化疫情防控措施

■探视人数次数不再限制

■恢复员工通勤

■可入户服务

■老人入院前须核酸检测

■社区驿站可提供堂食

■可上门评估

本报讯（记者 金可）随着本市疫情响应等级下调，市民政局再次强化调整养老服务疫情防控政策，执行养老服务机构常态化疫情防控措施。调整主要涉及六个方面，包括放宽家属探视程序、调整老年人入院管理流程、调整返岗员工及新入职员工防疫管理措施、进一步放宽居家养老服务限制、恢复老年人能力评估等工作以及正确使用空调。

对探视人数、探视次数不再作出限制，由养老机构根据设施条件、服务保障能力自行确定。对于进入生活区探望重度失能老年人的探视人员，应在进入生活区前进行严格手消、更换并正确佩戴医用外科口罩、鞋底消毒、穿鞋套等。同时，养老机构应按照疾控部门相关指引要求正确使用空调。

回家返院老年人、新入院老年人进入养老机构，应在入院前进行核酸检测且检测结果为阴性，并在院内单间居住、健康监测满14天无异常后，恢复院内正常生活。临时外出就医老人返院，应在院内单间居住、健康监测满7天且无异常后，恢复院内正常生活。对于留观、住院就医老年人返院，应进行核酸检测且检测结果为阴性。

恢复员工通勤。对新入职员工及京外返岗员工，经核酸检测无异常后可直接上岗，其中京外返岗员工不含北三县通勤员工。暂不接收来自中高风险区域的人员入院。凡是身体有可疑症状的员工不得带病上岗。

全面有序恢复社区养老服务驿站服务。对于驿站上门入户服务，经老年人本人或代理人同意的可进入老年人家中，但须穿戴医用外科口罩、手套、脚套。社区养老服务驿站可提供堂食服务，但须实行分时段、分散就座用餐。避免开展集体舞蹈、授课讲座、棋牌麻将等人群聚集、密切接触类活动。

恢复上门入户评估服务和养老机构老年人能力评估的工作人员，应在近15天内没有离开过北京。

同时，坚持院内老年人“非必要不外出”，确需外出的，应有机构工作人员陪同，并严格做好防护措施，避免前往人员密集场所；坚持进院人员申报承诺制度，凡进入养老机构的人员必须填报承诺表、出示“北京健康宝”，配合做好消毒、测温等；坚持养老机构外来物品严格管理制度，对送入养老机构的物品外包装做好消毒，同时要求接触并处置包括食材、快递等物品的工作人员加强自我防护和消毒管理。