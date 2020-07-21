黑龙江省排查厄瓜多尔白虾13851.22公斤 核酸检测结果均为阴性

人民网哈尔滨7月20日电 按照《海关总署 国家卫生健康委 市场监管总局关于对部分自厄瓜多尔进口冻南美白虾实施紧急处置的通知》要求，黑龙江省市场监督管理局组织全省市场监管系统在冷库、海鲜批发企业、农贸市场、超市、海鲜经营单位、餐饮场所等重点部位对厄瓜多尔Industrial Pesquera Santa Priscila S.A（注册编号24887）、Empacreci S.A公司（注册编号681）、Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A（注册编号654）2020年3月12日以后生产的冻虾开展了全面排查。

截至2020年7月16日19时，全省共排查出来自厄瓜多尔的冻南美白虾13851.22公斤，全省对冻虾储存销售场所、产品外包装样本（虾体、内包装样本）及相关从业人员622个样本进行了新冠病毒核酸检测，核酸检测结果均为阴性。全省市场监管部门将会同相关部门进一步加强进口冷藏冷冻食品监管。（杨雪楠、纪祥勇）