多国疫情反弹增加复苏压力

世界卫生组织日前警告称，近期新冠肺炎疫情又出现加速传播的趋势。随着一些国家开始“解封”，疫情出现反弹。大多数人仍易受新冠病毒影响，疫情还远未结束。

目前美洲、非洲等地疫情蔓延形势仍旧严峻，与此同时，全球多地疫情出现反弹趋势，多国不得不重新采取相应防疫措施。在防疫与恢复经济的双重压力下，各国应对举措影响着全球抗疫形势和世界经济走向。

“解封”之后反弹明显

欧洲多国新冠肺炎疫情持续反弹。法国公共卫生部门数据显示，法国本土多地疫情呈复燃态势，多地区的感染率已超过警戒阈值。西班牙至少有15个省份的疫情在加剧，政府部门已开始为第二波疫情来袭做准备，有的区域甚至重新收紧隔离政策。

日本全国疫情出现反弹趋势，其中首都东京最为严重。7月15日，东京将新冠肺炎疫情相关警惕度上调至4个级别中的最高级别，17日新确诊人数创下新高。

南非原本采取严格防疫措施并取得较好成效。5月起，南非政府逐步放松“封城”政策，允许各行业分阶段复工，但病毒传播速度也随之加快，南非新增确诊病例数大幅反弹。

澳大利亚维多利亚州每日新确诊人数一度创下澳疫情暴发以来新高。维多利亚州是澳人口第二多的州，其首府墨尔本是澳第二大城市。澳大利亚政府本来希望各州7月份相互开放边境，但面对疫情反弹，各州纷纷表示推迟开放时间。

经济重启遭遇重挫

“对很多国家来说，经济重启已经迫在眉睫。此前的疫情防控已经对各国经济、政府财政带来巨大压力，复工复产成为这些国家的必然选择。但多地疫情反弹暴露了经济重启过程中的缺陷和漏洞，很多国家缺乏有效的疫情防控配套措施。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖接受本报记者采访时表示，事实证明，在复工复产的同时，必须加强新冠病毒检测能力和对新冠肺炎感染人群密切接触者的追踪能力，如果做不到这一点，经济重启很可能加剧疫情反弹趋势。

澳新银行最新研究报告称：“随着澳大利亚墨尔本和米切尔郡重新进入封锁状态，维多利亚州的就业和薪酬在7月份可能出现倒退，而且疫情对劳动力市场和经济活动的抑制不会仅限于维多利亚州。”大多数经历疫情反弹的国家也面临着经济复苏停滞的困境。

全球防疫不容松懈

“当经济重启遭遇疫情反弹，下一阶段如何进行政策把控，是各国政府面临的重要抉择。”苏晓晖认为，现在很多国家选择放缓或暂停经济重启的脚步，但这种方式并不能从根本上解决问题，一旦放开防疫，仍可能造成感染病例上升的情况，陷入恶性循环，最终既无法达成防疫目标，也没有实现经济重启。为了保持疫情防控和经济重启的平衡，政府必须做好复工复产配套防疫系列措施，打一套组合拳。

世卫组织近日呼吁所有国家始终如一地采取“全政府、全社会”的防控措施，重点立足5个方面：加强社区和个人在抗疫中的作用，人人行动保护自己和他人；加大力度追踪和隔离病例接触者，遏制病毒传播；做到早发现、早治疗，特别关注高危群体；加快新冠病毒相关研究；强调政治领导力，在国家层面和国际层面推动团结抗疫。

“如今多地疫情反弹的问题给全球防疫提供启示。一方面，全球各国应尽可能地推动治疗新冠病毒药物研发以及疫苗研发的进程，尽快找到应对新冠肺炎疫情的根本性解决办法。另一方面，疫情反弹很可能加剧世界防疫形势和经济发展的不确定性，对很多国家来说，疫情防控的阻击战并没有打完，无论是国家内部的协调，还是全球各国的合作，在下一阶段都应该加强，而不是更加松懈。”苏晓晖说。