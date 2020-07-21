提供更高质量的养老服务

我国养老事业的新变化、新成就，集中体现了“发展是解决一切问题的总钥匙”，也是以人民为中心发展思想的生动诠释

积极拥抱新技术打开的宽广舞台，让养老方式更加多元多样，就能为市场提供品类更多、品质更好、品牌更优的有效供给

AI陪伴机器人、智慧护理床、远程监测手表……不久前，2020中国山东·青岛国际养老产业与养老服务博览会开幕，新型智能科技产品集中展示，让人眼前一亮。移动互联时代，这些智能化适老产品逐渐走进千家万户，助力老年人安享幸福晚年。

养老不仅是每个家庭面临的问题，也是全面小康不可缺失的一环。近年来，我国养老事业取得全方位进步。截至2019年年末，全国共有养老机构和设施17.77万个，养老服务床位754.6万张；今年，全国企业和机关事业单位退休人员月人均基本养老金将上调5%，实现自2005年以来的“十六连涨”；城乡基本养老保险覆盖逾9.6亿人……养老服务事业发展迅速、日趋完善，为老有所养、老有所依奠定了坚实的基础。在农村，新型农村社会养老保险制度的建立，让种了一辈子田的农民也能按月领取养老钱，堪称从无到有的历史性跨越。

如今，高科技赋能智慧养老，重塑了养老的内涵和形式，也很大程度上改变了养老事业的格局。在河南郑州市，以“互联网+”打造的智慧养老服务平台，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务；在上海静安区，设在街道的智能系统可以远程了解老人在家是否安全健康，将社区打造成“没有围墙的养老院”；在甘肃兰州市，“虚拟养老院”成为时尚，足不出户便可在家享受专业化、标准化养老服务；还有遍布各地社区的老年人日间照料中心、医养结合的新型养老院，以更高质量的养老服务不断满足养老需求。有外媒记者在北京体验“中国式养老”后，发出这样的感慨：老人在这里度过余生是一件幸福的事。

我国养老事业的新变化、新成就，集中体现了“发展是解决一切问题的总钥匙”，也是以人民为中心发展思想的生动诠释。从制定出台《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》，到印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，顶层设计的不断完善映照着发展思路的转变。当前，以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系已经基本建立，保障老年人权益、共享改革发展成果绝不是一句口号，而是实实在在的政策保障与行动。

养老新变化、新成就，是顺势而为、主动作为的结果。近年来，数字化、智能化为民生保障插上新翅膀，带来养老心态改变，养老方案更为多元。在这个过程中，各地因地制宜强化政策引导，成为智慧养老加速到来的“助推器”。去年印发的《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》，释放出以数字化转型扩大养老服务资源的政策导向，各地出台的养老服务规划也对智慧养老给予了有力的资金、政策支持。积极拥抱新技术打开的宽广舞台，让养老方式更加多元多样，就能为市场提供品类更多、品质更好、品牌更优的有效供给。

满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉。不断擦亮全面小康的幸福底色，真正实现“老有所养，老有所乐，老有所为”，我们就一定能为老年人带来更好更幸福的晚年。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 05 版）