绿水青山就是金山银山。

盛夏时节，巴山蜀水间，蓝天白云下，江河渠堰纵横交错，各类水鸟翩翩起舞；湿地公园花团锦簇，城市绿道绵延贯通；田间地头，稻浪翻滚、瓜果飘香……大自然呈现的缤纷色彩中，那一抹抹绿色格外令人心旷神怡。

迈向全面小康进程中，四川各地坚定走生态优先、绿色发展之路，努力实现生态保护和经济发展双赢，奔小康路上越走底气越足。

“我的家就在公园里”

“雨大得很哟！路上的积水都淹到了脚背。”回忆起几年前的那场暴雨，70多岁的遂宁市民聂兆南心有余悸。

过去由于城市街道狭窄、排水设施落后，一旦遇到大雨天，遂宁城区极易形成区域性内涝。

2015年4月，遂宁被确定为全国首批海绵城市建设试点城市。同年12月，遂宁市海绵城市建设专项规划出台，其中就包括“小雨不湿鞋、大雨不内涝”等具体目标。

“道路雨水口‘微创’改造、道路边带透水、碎石蓄水等，都是我们解决城市内涝、建设海绵城市的应用技术。”遂宁市住建局城市建设科相关负责人表示，“以道路边带透水技术为例，海绵改造与道路修复一并完成，将雨水引入道路边带，利用开孔路沿石孔洞排入碎石下渗带，有效解决路面积水。”

“现在雨再大，路面也没积水。人行道铺的是渗水地砖，走起来舒服，也不怕滑倒。”聂兆南说。

圣莲岛位于遂宁市船山区涪江江心。在岛上生活了40多年的杨玉蓉的记忆里，过去这里砂石遍布，遇到下雨路上都是泥，汛期庄稼还会被淹。2009年，圣莲岛启动防洪堤建设，从此岛上再也没被淹过。

为进一步修复和改善生态，圣莲岛引进了数百个品种的荷花和睡莲，并搭配多种其他水生植物。

2014年起，圣莲岛推进生态治理、环境恢复和保护性开发。如今的圣莲岛，以“世界荷花博览园”为生态旅游载体，以“房不过树”的理念控制建筑高度，全岛绿化覆盖率已达60%以上。

“现在整个岛就像个公园，我的家就在公园里。”杨玉蓉自豪地说。

“环境好了，我们的生活就更好”

“以前这边是煤一矿的宿舍区，河谷对面就是煤二矿，整座山几乎都是黑色的。”60多岁的华蓥市双桥村村民唐诏建一边修剪花草，一边讲起高顶山矿区的故事。

高顶山矿区所在地双桥村，距离华蓥市城区仅4公里。矿区内原有12座矿山，其中煤矿5座，非煤矿7座。

唐诏建向记者描述了这里过去的情况：一辆辆大卡车进进出出，拉走一车又一车的矿石，扬起漫天尘土。

随着长时间粗放开采，矿山资源渐渐枯竭。2017年底，矿区内12座矿山全部关停，新的发展方案推出：以矿山文化为依托，打造高顶山矿山公园。一期主要实施基础设施完善、矿山修复、植被复绿三大工程，二期则主要开展河道整治、矿洞文化体验区建设、民宿改造等，将高顶山矿区打造为华蓥山区山水林田湖草生态保护修复试点工程及矿区经济产业转型升级示范基地。

矿区刚关停时，唐诏建还想过外出务工。矿山公园建设一开工，他就改变了主意，当上一名公园“种花匠”。“上班就在家门口，每天工资120元。等公园建好，游客来了，还能做点小生意。”唐诏建说，“环境好了，我们的生活就更好！”

“生态保护和经济发展双赢”

去年8月17日上午，位于南充市高坪区江东大道的顺城盐化老厂标志性建筑——61米高的锅炉烟囱被爆破拆除。

几代人奋斗数十载，南充顺城盐化公司曾经每年创造税收5000余万元。然而，随着南充城市建设发展，顺城盐化渐渐成为“城中厂”，污染、噪声和废水，让附近居民深受其扰。

一边是国家定点食盐生产企业、纳税大户，一边是生态环境保护、宜居环境需求，这道选择题如何做？经过多次论证，顺城盐化实施环保节能技改项目，公司搬迁至距离主城区20公里之外的高坪区走马乡。

老厂搬迁后，腾出来的90亩土地建成了城中公园、居住小区。这里绿树成荫、流水潺潺、鸟语花香，呈现出一幅美丽的生态画卷。

“生态保护和经济发展双赢。”顺城盐化总经理范晓波介绍说，2018年11月顺城盐化新厂开建，次年9月投产，年产能提升了50%；新厂应用新材料、新工艺、新技术，实现废气、废水、废渣零排放。

此后，南充市又相继关停了宏泰生化、飞龙化工两家化工厂。三大化工企业关停后，南充市北部新城江东片区迎来新的发展机遇，昔日的“十里化工园区”变成“会展新城”“空港新城”“金融新城”，三大城市组团里，商住楼、写字楼拔地而起，公园镶嵌其中，枝繁叶茂，曲径通幽，路转景移。

“绿水青山就是金山银山”，今天的南充人更加坚信、不懈践行。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 04 版）