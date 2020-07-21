人民论坛：军民团结 坚如磐石

“我们现在这个地方，是东兴圩，身后有东兴圩两万群众，这个口能不能封得住，直接关系到数万名群众的生命财产安全。”近日，安徽省望江县东兴圩突发管涌险情，驰援望江的陆军第71集团军“攻坚劲旅”迅速投入抗洪抢险。现场视频经媒体转发后，人们纷纷留言：“有你们在，我们放心”“护我们周全的永远都是你们”“心系人民，辛苦啦”……

最紧要的关头，最危险的时刻，总有人民子弟兵奋不顾身的身影。当前，全国已进入防汛的关键时期，一些地区汛情十分严峻。人民军队奋勇争先，全力投入抢险救灾，同广大干部群众一起团结奋战，有力保障了重要堤防安全，保护了群众生命财产安全。在中共中央政治局常委会召开的会议上，习近平总书记充分肯定人民解放军和武警部队“关键时刻发挥突击队作用”，会议要求发挥防灾减灾救灾体制改革优势，各有关方面要加强统筹协调，发挥各自专业优势，形成省市间、部门间、军地间、上下游、左右岸通力协作的防汛救灾格局。激发防洪救灾体系治理效能，弘扬军民团结的光荣传统，一定能夺取防汛抗洪的全面胜利。

党群血脉与共，军民鱼水深情。军民团结、联防联动，是防灾救灾最强大的铜墙铁壁。从1998年抗洪救灾，到2003年抗击非典疫情，再到汶川抗震救灾，人民军队始终是守护人民群众生命财产安全的可靠力量。今年入夏以来，面对历史罕见的严重洪涝灾害，驻地解放军和武警部队积极参与抢险救灾工作，封堵管涌、守护堤防，转移群众、救护伤员，疏通道路、运送物资……泥巴裹满裤腿，汗水湿透衣背，水泡遍布皮肤，紧急关头随时会有生命危险，但都阻挡不了“洪水不退，我们不退”的铮铮誓言。人民的福祉比什么都重要，这就是人民军队的信条。

“不是那些人，还是那样的兵。”江西省九江市一位经历过1998年长江流域特大洪水、因为解放军相救才全家脱离险境的市民，特意找到今年支援九江抗洪的部队表达感谢之情。谁把人民放在心上，人民就把谁放在心上。在普通群众眼里，人民子弟兵浑身透着一股“英雄气”，有着天然的“亲近感”。为什么？因为军心连着党心民心，每个军人心中都饱含着沉甸甸的人民情怀。宗旨所向是人民，胜利之本是人民，力量源泉是人民，一代又一代的军人以对党赤胆忠心、为民情深意重，铸就了永恒的军魂。

党旗飘扬在哪里，军旗挥舞在哪里，哪里就凝聚起众志成城的强大力量。从坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，到推动定点帮扶的4100个贫困村全部实现脱贫，人民军队勇于承担急难险重任务，以实际行动为人民造福兴利，生动展现出忠于党、忠于人民的政治品格。习近平总书记指出：“坚如磐石的军政军民团结，永远是我们战胜一切艰难险阻、不断从胜利走向胜利的重要法宝。‘军民团结如一人，试看天下谁能敌’，永远是颠扑不破的真理。”军民团结过去塑造了人民军队的历史辉煌，未来也必将指引新时代强军事业不断推向前进。

猎猎军旗，熠熠生辉，积淀着昨天的功勋与荣誉，凝聚着今日的奋斗与奉献，召唤着未来的光荣与使命。抗洪抢险舍生忘死，疫情防控闻令而动，高寒哨所守国戍边，服务人民忠诚不变，维护和平坚定不移……不忘初心、牢记使命，新时代人民军队为民奉献的脚步永不停歇，军民团结的基因永不褪色。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 04 版）