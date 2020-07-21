热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

“团结抗疫才能共克时艰”

——访马里巴马科社会科学与管理大学副校长萨玛克

本报驻南非记者  万  宇

2020年07月21日08:26 来源：人民网－人民日报

“困难中相互支持才是真朋友。马里与中国之间的友好关系源远流长，经受住了考验。”近日，马里巴马科社会科学与管理大学副校长玛施·萨玛克在接受本报记者采访时表示，面对新冠肺炎疫情，马中两国风雨同舟，守望相助。

“团结互助是我们的共同理念。”萨玛克说，在中国抗击疫情的艰难时刻，马里人民向中国人民表达声援和支持。巴马科社会科学与管理大学校长特拉奥雷专门向中国驻马里大使馆致慰问信。

马里当地医院条件艰苦，设备缺乏，抗疫面临严峻困难，中国迅速向马里伸出援手。萨玛克说：“中国提供了医用口罩、防护服、红外测温仪、核酸检测试剂盒等防疫物资，为当地援建医院，举行疫情防控专家视频会议等，通过各种方式为马里抗击疫情贡献力量。”巴马科社会科学与管理大学孔子学院的学生们被中国人民的抗疫事迹感动，他们制作视频，介绍中国应对疫情的果断举措以及新冠肺炎的预防方法。学生们还走进附近社区和村庄，普及疫情防控知识。

萨玛克表示，“团结抗疫才能共克时艰。人类是命运共同体，各国必须携手合作，才能打赢疫情防控全球阻击战”。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn