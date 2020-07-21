“困难中相互支持才是真朋友。马里与中国之间的友好关系源远流长，经受住了考验。”近日，马里巴马科社会科学与管理大学副校长玛施·萨玛克在接受本报记者采访时表示，面对新冠肺炎疫情，马中两国风雨同舟，守望相助。

“团结互助是我们的共同理念。”萨玛克说，在中国抗击疫情的艰难时刻，马里人民向中国人民表达声援和支持。巴马科社会科学与管理大学校长特拉奥雷专门向中国驻马里大使馆致慰问信。

马里当地医院条件艰苦，设备缺乏，抗疫面临严峻困难，中国迅速向马里伸出援手。萨玛克说：“中国提供了医用口罩、防护服、红外测温仪、核酸检测试剂盒等防疫物资，为当地援建医院，举行疫情防控专家视频会议等，通过各种方式为马里抗击疫情贡献力量。”巴马科社会科学与管理大学孔子学院的学生们被中国人民的抗疫事迹感动，他们制作视频，介绍中国应对疫情的果断举措以及新冠肺炎的预防方法。学生们还走进附近社区和村庄，普及疫情防控知识。

萨玛克表示，“团结抗疫才能共克时艰。人类是命运共同体，各国必须携手合作，才能打赢疫情防控全球阻击战”。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）