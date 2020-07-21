团结合作的声音更响亮

中国与东盟国家一次次并肩应对挑战，关系日益紧密，合作愈发强劲

东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛高官会于7月20日至21日以视频方式举行。地区各国仍处在抗击新冠肺炎疫情和恢复发展的关键阶段，此次系列高官会对于地区国家统筹抗疫和发展，凝聚政治共识，推进务实合作，促进地区和平稳定与发展繁荣具有积极意义。

中国和东盟国家山水相连、人文相通。中国始终把东盟作为周边外交优先方向和共建“一带一路”的重点地区。近年来，中国与东盟（10+1）合作、东盟与中日韩（10+3）合作等机制不断取得丰硕成果，地区合作取得长足进展。疫情发生后，地区国家成功举办东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议、中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会、东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别视频会议等，强化合作意识、提振合作信心、明确合作方向，充分展现了中国与地区各国守望相助、共克时艰的坚定决心和深情厚谊。

患难见真情，共同抗疫情。在这段特殊的日子里，中国与东盟国家团结合作的声音更加响亮。泰国总理巴育录制“泰中团结，一起加油”的视频，柬埔寨首相洪森“逆行”访华，诠释了相互支持的真挚友谊。东盟国家人民积极向中国人民捐款捐物，为中国抗击疫情加油鼓劲。中国政府、企业、民间机构等向东盟国家多次捐助抗疫物资，向柬埔寨、老挝、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家派遣抗疫医疗专家组。中国还多次与东盟国家举办中国—东盟新冠肺炎疫情专家视频研讨会，毫无保留地分享抗疫经验，积极合作推动药物和疫苗研发。东盟副秘书长康富表示：“中国为抗击疫情所做努力，以及中国政府向全球不同地区的国家提供弥足珍贵的支持，特别值得赞扬。”

在做好常态化疫情防控前提下，有序推进安全复工、健康复产，中国与东盟国家合作前景更加广阔。中国与新加坡率先建立人员往来“快捷通道”，合力推动地区供应链产业链畅通。中国—东盟交通部长应对新冠肺炎疫情特别会议近日举行，双方一致同意加强合作，共同努力保障中国与东盟之间运输和物流体系畅通，维护全球产业链供应链稳定，将为复工复产增添强劲动力。今年上半年，中国对东盟进出口总值逆势增长5.6%，占中国外贸总值的14.7%，东盟成为中国第一大贸易伙伴。2020中国—东盟数字经济合作年的启动，将为双方经济社会发展提供更加强大的新动能，为本地区实现持久稳定与繁荣注入新活力。

中国与东盟国家一次次并肩应对挑战，关系日益紧密，合作愈发强劲。中国坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，践行亲诚惠容的周边外交理念，始终以开放的胸襟和积极的态度促进地区合作。中国与东盟国家深化共建“一带一路”合作，更多惠及当地就业民生，将让双方民众的心贴得更近。中国—东盟战略伙伴关系不断提质升级，中国与地区国家共同推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定，将进一步提升地区开放合作水平，描绘共同发展的新未来。

“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”中国与东盟国家携手努力，奏响了和平、发展、合作、共赢的主旋律，一个更为紧密的中国—东盟命运共同体必将充满光明的前景。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 03 版）