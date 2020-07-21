7月20日上午10点半，四川省成都市高新区的CGV影城，影城大厅里人头攒动，观众测温后进场，井然有序。

成都市民朱婷婷说，7岁的儿子听说可以看电影了，高兴地说要全家人去电影院，虽然从贺岁档等到了暑期档，但作为观众，她对影片的期待却越来越强烈。

按照成都市疫情防控常态化的有关要求，全市237家影院要在开业前完成对一线从业人员的核酸检测。

为了按时复工，成都市锦江区太平洋影城王府井店的副经理虞涛这几天连轴转：17日参加复工防疫培训，18日组织员工进行核酸检测，19日拿到检测报告后向有关部门递交复工资料……“原以为几天内难以完成复工准备，没想到相关部门为大家一路‘开绿灯’，我们很快做好了准备。”虞涛介绍。

锦江区委宣传部的工作人员王成负责联系协调影院复工工作，这几天每天接到很多电话，“都是影城咨询复工手续的。”为了做好服务，锦江区迅速组织了防疫培训，联系医院帮助影院员工进行核酸检测。尽管如此，当天辖区也只有约1/3的影院开业。

根据国家电影局的有关规定，影院全部采用实名制网络售票，上座率不能超过30%，全部隔排、隔座，看电影时也禁止饮食。在CGV影城的网络预订界面上，可以清楚地看到可供选择的座位区域标识。排片方面，目前放映的影片暂时以复映影片为主。

成都市委宣传部文艺处（电影处）有关负责人介绍，成都将落实对影院给予贷款贴息、放映补贴等优惠政策，同时引导符合条件的影院申报电影事业发展专项资金，助力各放映单位度过困难期。“近期，我们还将出台《成都市促进影视产业发展的若干政策》，努力提振影视市场信心和决心。”该负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 12 版）