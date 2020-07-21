7月20日，全国低风险地区部分电影院恢复开放，观众的观影需求得到释放，多地反映成绩超出预期。影院重启提振了电影行业的信心。落实疫情防控，恢复电影市场既往热度，仍需全行业和全社会的共同努力。

——编 者

日前，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。今天，低风险地区部分电影院恢复开放。卫生防疫工作如何落实？如何重新建立起观众进影院观影的安全感和信心？电影市场又如何才能恢复以往的热度？这些都是在疫情防控常态化条件下，有序推进电影院恢复开放所面临的切实问题。

首日复工成绩超出预期

根据猫眼数据，截至发稿时，今天全国排片总场次近1万场，日排片为平常的5%左右。

按照要求，影院全部采取网络实名预约、无接触方式售票。同时，实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上，每场上座率不超过30%。观众和工作人员配戴口罩，影院对入场观众进行体温检测。影院还停止销售零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

江西抚州中影国际影城今天开放了4个影厅，共排映影片26场，平均上座率在10%以上。据影城负责人胡晨晖介绍，今天主要是经典影片的重映。为了吸引更多观众走进影城，影城做了观众零元观影的公益体验活动。胡晨晖说，今天的观众以年轻人为主，暑期的学生成为主要观影群体。许多观众在影院大厅拍照留念，他们中的一些人表示，今天并不是冲着影片来的，而是冲着能够在电影院复工第一天“打卡”。

在山东青岛利群集团华艺影院，晚上7点半的一场《第一次的离别》售票已经达到《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》（以下简称《指南》）规定的上座率30%的上限。

按照《指南》，根据属地管理原则，今天第一批恢复开放的地方包括天津、河北、内蒙古、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、贵州、陕西、青海、宁夏等，但这些地方的影院并非全部开放。

国产影片《第一次的离别》是今天上映的第一部新片，截至发稿时，该片排片场次接近3000场，占总场次的30%。一些国内外经典影片也从今天开始进行重映，其中包括《流浪地球》《哪吒之魔童降世》《当幸福来敲门》等，这些影片在第一轮上映时均取得了优秀的票房成绩。就影院恢复开放首日来说，市场影片供应相当充沛。

从业人士表示，影院恢复开放成为全行业重大利好，第一天复工的成绩超出预期，由此可见，观众对影院观影的热爱并未因疫情而退却，相信随着疫情的进一步好转，将有更多地区的影院复工，影市也将逐步恢复正常秩序。

继续把疫情防控放在首位

影院恢复开放提振了电影行业的信心。电影院是电影产业的终端，影片只有通过这个终端才能抵达市场和观众。许多影迷留言“终于开放了，好想看电影”“不管放什么片都去看”，暂停半年的观影需求得到释放。

但是，疫情防控尚未结束，如何在防疫常态化的情况下让观众安全观影，是当前影院恢复工作的重中之重。《指南》指出，要继续把疫情防控放在首位，毫不放松抓实抓细各项防控工作，提前做好预案，制定科学执行的具体措施，明确应急处理流程。《指南》对影院员工健康监测和管理、场所防控管理、观众进出管理、设施设备管理、突发情况处理等各方面进行了详细的规定。

影院从业人员表示，《指南》的规定为防疫常态化期间的影院工作给出了指导性的方向和标准，将兼顾观众的观影安全和行业的有序复工，对整个电影行业是非常大的利好。

中影南方电影新干线有限公司总经理张海燕和首都电影院副总经理于超同时指出，第一批恢复营业的影院承担着较大的经营压力。在影院恢复营业之初，由于存在一定程度的排片不多、上座率有限、观众安全感和信心尚未完全恢复等情况，短期内影院的收入可能难以覆盖成本。“真正要实现影院运营恢复到平常水平，可能必须要等到疫情完全结束，因此过程一定是充满艰辛的，需要全行业团结一致，全社会一起给予帮助和扶持。”张海燕说。

市场热度尚需恢复

据不少影院经理介绍，影院恢复营业初期放映的影片多为老片重放或者是一些小众的艺术片，并没有高投入、大制作的商业大片。

业内人士认为，之所以出现这种现象，很大程度上在于影市恢复初期尚处于预热阶段，在正常经营秩序和观众观影心态还没有完全恢复的情况下，高投入、大制作的商业大片自然会在票房回收方面有所顾虑，在对市场进行观望的同时，等待进入市场的绝佳时期。但这个时期的到来，实际上需要的正是一批商业大片带来的观影热潮。

实际上，今年春节档以来，因疫情而延期上映的商业大片不在少数。中国电影评论学会会长饶曙光认为，这正是影院恢复后电影市场面临的一个矛盾，市场要真正恢复热度，还要靠头部影片的进入。因此，当前如何让更多头部影片进入市场，是恢复影市信心和活力的关键所在。此外，一些从业者也担心，线上观影是否已经成为新的观影习惯，对中国电影过去多年培养起来的影院观影习惯构成冲击。

采访中，不少从业者仍对影院观影的恢复充满信心。根据一些机构的调查，张海燕观察到，疫情防控期间，有影院观影意愿的观众达80%以上，这给电影行业带来了信心。饶曙光也认为，尽管网上观影更加便捷，但仍然无法代替影院观影，“毕竟一些高科技、高工业化、高视听水准的影片只有在影院才能有更好的观影体验，同时，影院观影的氛围也让看电影这件事更具有仪式感，并作为有益的社交方式而存在。”他们认为，电影院仍然是体现电影价值和实现成本回收的最重要的渠道，电影院恢复营业，意味着整个电影市场都运转起来了。

电影院恢复开放对于电影行业和影迷来说都意味着开启了一个新阶段，在这个阶段，如何尽快实现影市的正常运转，恢复影市既往的热度，还需要全社会共同努力。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 12 版）