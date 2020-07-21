以“案”找准病根，压实监管责任

某镇副镇长以工作忙为由延迟某村22口山坪塘整治项目验收，导致该项目延期竣工12个月以上；某县级部门科长在财政补助资金申报中未按规定审核，致使某企业因重复申报违规获得补助资金20万元；某镇分管领导明知一人持三家公司资质报名招投标违规，仍将这三家公司提交会议讨论通过……

去年9月以来，重庆市云阳县聚焦扶贫资金管理使用和扶贫项目招投标问题，启动“以案改治理、以案改监管、以案改制度、以案改作风”试点工作，推动形成“主体责任、监管责任、监督责任”三个责任贯通协同的监督格局。工作启动后，县委、县政府统筹主抓，县纪委监委具体负责，县发改委、县扶贫办、县财政局等11个部门共同参与，把握“案”这一关键，深剖细挖，找准病因。县纪委监委全面梳理2016年以来查处的扶贫领域案件，建立案件库，最终梳理出项目申报粗糙、非必须招标的微小型项目发包程序不规范、产业项目绩效较差、少数领导干部插手干预工程等问题64个。

为何会出现这些问题，根本原因是什么？云阳县在多系统、多行业、多镇街村（社）召开扶贫领域“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育147场次，充分运用身边案、新发案、典型案，把问题说清楚，把道理讲明白，更把背后的根源找出来。

“这些案件，折射出扶贫领域项目招投标和资金监管上存在‘揽权卸责、各自为政、牛栏关猫、不为乱为’等突出问题。”云阳县委副书记、县长覃昌德表示。说问题，是为了推动整改。针对一些项目前期论证不充分、虚报项目、审核把关不严、随意调项等问题，云阳县健全“项目入库责任制”，要求镇街精细谋划项目申报，行业主管部门则负责对入库项目进行审核、指导，从源头上提高工程项目落地及实施的质量和效率。

来到凤鸣现代农业产业园道路拓宽工程现场，一块公示牌很醒目，上面标注了项目名称、代码、实施单位、承建单位、监督单位、实施工期以及村级监察监督员的信息。“实施单位是凤鸣镇，所以我们遇到难题找他们管用。”工地负责人说。

“我们探索建立‘末端支付责任制’，明确要求资金统管、属事管理、归口下达，谁主管、谁监督，谁使用、谁负责。”云阳县纪委书记、监委主任胡文军说，“有权必有责，厘清了属地管理和属事责任，就能进一步压实街镇的主体责任和主管部门的监管责任。”

项目实施过程如何监管？云阳县建立扶贫项目“一网通”平台，每个项目生成唯一代码，内含所有信息数据职能部门共享共用。点开“一网通”平台，输入凤鸣现代农业产业园道路拓宽工程的身份识别码，项目是否按期推进、是否增加投资、是否及时验收等情况一目了然。“我们通过后台权限，可以对部门、镇街和派驻派出机构填报的信息进行比对核查。”县纪委常务副书记、监委副主任刘学东说，纪委监委对发包方式、实施地点、资金拨付异常等8种情形进行分析预警、违规通报和线索查处，让不作为、乱作为无处遁形。

据统计，去年9月至今，云阳县已经实施扶贫项目591个，涉及资金4.56亿元，减少中介费用、节约项目投资1050万元，项目完工率提高26%，资金拨付率提高24%，限额以下工程项目节资率达5%。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 19 版）