2012年，我到魏县郝中村驻村扶贫，于2014年完成了阶段性扶贫任务。我本以为就此结束扶贫，可离开后才发现，心中对乡亲们的深情难以割舍。2016年，我主动申请，来到前杨村，开始了第二轮驻村扶贫。2018年驻村干部轮换时，我又一次申请，开始第三轮驻村。

2016年3月，我初到前杨村，发现空闲宅基地和残垣断壁随处可见，村两委办公场所外遍地枯草落叶，门窗不全，屋里霉味刺鼻，尘土老厚，还有老鼠窜来窜去。虽说有心理准备，但这样的场景还是让我吃惊。一开始，村民对我并不信任。就连老支书都说：“你们城里人能受得了这个罪？把被子放下，该回哪回哪去吧。”我没有走，而是支锅架灶，发誓要在这儿干出个模样。

为摸清村里情况，进村第二天，我入户走访，问村民所难所需；第三天，找来一辆三轮车，带着村里党员清理道上积存多年的垃圾，整整拉了70多车；第七天，邀请县医院专家到村义诊；随后，筹措44万元资金，开始硬化出村道路……

有的村民家确实困难，我们实施重点帮扶。60多岁的宗国喜身体不好，爱人有残疾。他家住房摇摇欲坠，因为穷，刚上大学的女儿正考虑辍学。我听说后，连夜走访劝解：再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。借助危房改造政策，我帮老宗盖起了3间新房，购置了家具、家电，为他老伴办理了残疾人补助，他女儿获得“雨露计划”扶贫教育补助。老宗现在逢人就说：“是扶贫干部为俺家改了穷命啊！”

前杨村留守妇女多、老人多，如何发展产业？与村两委商定后，我们发挥“致富能人”效应，激活村里一池春水。村民王红勇是养鸡专业户。我多次到他家做工作，动员他扩大规模，招收贫困群众到鸡场打零工，并传授技术。贫困户张翠萍、宗向朝在他的养鸡场帮忙，每月增收上千元。同时，我们争取上级项目资金购置了22台缝纫机，建起服装加工厂，吸收10多名贫困群众和留守妇女就业，人均月收入增加1200多元。

有了致富路，群众跟着走。现在，前杨村已形成一个以养鸡为龙头，以光伏发电、扶贫微工厂为基础，蚂蚱等特色养殖，金银花、李子、黄金梨等特色种植为有效补充的产业集群，村民人均纯收入由原来的不足2000元增加到2019年的近6000元。村集体收入也实现了零的突破，达到年均5万元左右。

8年驻村扶贫，我先后筹资2200多万元，帮助两个村顺利脱贫摘帽、200多户贫困群众稳定脱贫。这期间，我也曾犹豫过，但转念一想，我当初为什么来？不就是为了与群众靠得更近吗？成就感源自群众的幸福感。坚守住初心，绝不半途而废，才能真正帮助群众把贫困的帽子甩掉，走上小康幸福路。

（本报记者 史自强整理）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 19 版）