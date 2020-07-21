属地管理，也要层层负责

“厘清不同层级、部门、岗位之间的职责边界，按照权责一致要求，建立健全责任清单，科学规范‘属地管理’，防止层层向基层转嫁责任。”中办印发的《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》，为推动基层减负工作取得实效注入新动力。

属地管理，通俗地说就是谁的辖区谁负责，有利于明确责任落实，确保各项决策部署在基层贯彻执行，也有利于强化源头治理，推进问题解决在基层，矛盾化解在基层。可是近年来，一些地方和部门以“属地管理”为由，把自身应承担的工作推给基层，一旦出现问题，统统由基层承担责任。对此，基层不堪重负。

比如，有基层同志反映，“‘属地管理’是个筐，什么都可以往里装。”有的乡镇一年签订的责任状、任务书多达四五十份。再如，原本大家一起干，现在只有自己干，有些部门还理直气壮催着干。而面对很多工作任务，一些基层单位既无能力也无权力，根本担不起、扛不住。

上面千条线，下面一根针，基层是政策落实的“最后一公里”，相关地方和部门如果层层向基层转嫁责任，看似层层压实责任，实则层层不负责任；看似工作有了着落，结果往往是影响了工作进展。这是一种典型的形式主义、官僚主义。并且，承接上级转嫁的责任多了，自然挤占了基层干部的时间、精力，加重了工作负担，甚至影响到基层本职工作。倘若因此被约谈、问责甚至处分，更会凉了基层干部的心。还有些基层干部产生麻木心态，问责的严肃性也就打了折扣。

因此，问责只是管理手段之一，层层负责才是干事创业的应有态度，才能真正为基层减负。当前，各级党委政府应根据中办《通知》要求，加强制度建设，明确职责分工，拧紧责任链条。对于确需下放到基层的工作，要严格按照制度、程序审核把关，既要明确责任也要下放权力。随意转嫁责任、“甩包袱”，本质上是不担当、不作为，是失职失责，对此要坚决防范遏制。

一方面是防止层层转嫁责任，一方面要伸出关心帮助的手。当前，无论是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，还是统筹推进疫情防控和经济社会发展，抑或是乡村振兴、生态文明、社会治安、民生服务，都需要广大基层干部恪尽职守、担当作为。同时，基层开展有效治理，也离不开各方面的支持和保障。各地各部门应进一步转变工作理念，改进工作方式，沉下身子、甩开膀子，通过重心下移、资源下移，指导和帮助基层解决实际困难，推动完善基层治理体系。基层夯实了，各方面工作落实才会更有力。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 19 版）