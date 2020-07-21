抗洪抢险  冲锋在前

暴雨，特大暴雨；洪水，特大洪水。

连日来，我国南方一些地区遭遇强降雨，水位猛涨，山体滑坡、桥梁被毁、道路冲断、房屋倒塌……当地群众的生命财产安全受到严重威胁。

关键时刻体现担当作为。各级党组织和广大党员干部充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，主动担当，敢打头阵，冲锋在前，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为防汛救灾的强大政治优势，让党旗在防汛救灾第一线高高飘扬。本报记者赴江西、湖北、安徽等地抗洪抢险一线采访，发回报道。

“看到党旗，群众心里就有了底”

Ⅳ级响应、Ⅰ级响应，全区进入战时状态……短短几天，江西九江濂溪区防汛应急响应接连升级。雨情急、汛情猛，如何有效应对？区委组织部下发通知，充分调动党组织和党员的力量，全区327个基层党组织和3600多名党员第一时间响应号召，投身防汛工作。

新港镇防守堤坝最长、任务最重，镇党委集中驻堤单位所有党员，成立9个临时党支部，统一调度、统一指挥，拧成一股绳。五里街道组织街道（社区）党员干部、党员志愿者150余人，分成4支小分队，前往新港镇东升堤支援，连续作战30多个小时，完成1200米的子堤加固加高任务……

汛情就是命令，防汛刻不容缓。洪涝灾情发生后，各地党委紧急部署安排，领导干部靠前指挥，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，在抗洪救灾主战场，筑起一座座守护人民群众生命安全的坚固堤坝。

车辆受阻、人员被困，情况紧急！7月17日，持续强降雨导致湖北恩施市城区清江干流水位猛涨，倒灌的河水淹没沿河公路，两岸楼房涌入大量洪水。

“请大家迅速到各网格，提醒居民加强防范！”舞阳坝街道桂花园社区微信群里，党委书记邓梅娇指导党员干部做好应急工作。17日清晨，全市23个社区治理专班的579名成员迅速集结，分赴72个片区开展应急抢险、巡河查堤、设置警示标识，一条条汛情实况视频、安全提醒迅速通过社区微信群、小区业主群、楼栋群广泛扩散，让市民提前做好准备和防范。恩施大峡谷风景区管委会组织150余名党员干部、村两委成员，在危险路段路口值守、在地质灾害多发点巡视、在河道巡查，确保当地群众人身安全。

哪里有汛情，哪里就有党组织。安徽望江县境内的长江华阳闸水位近日突破历史极值，按照“每公里一个”的标准，望江县在60多公里长的同马大堤上搭建起66个防汛工棚，组建临时党支部、成立党员突击队。同样地，江西鄱阳县鄱阳镇在沿河圩、问桂道圩、昌江圩等5个圩堤上搭起帐篷，组织党员、村（社区）干部等24小时防汛值班值守。“看到党旗，群众心里就有了底！”江家岭村村民江粒发激动地说。

“汛情紧急，返乡抗洪义不容辞”

“截至7月9日8时，南漪湖水位达13.87米，超保证水位0.87米。四合圩南埂、东埂、北埂部分埂段出现塌方、管涌、漫水等险情……”看到大家在微信群里转发的倡议书，安徽宣城市宣州区洪林镇党员钦传龙坐不住了。今年40岁的他，长在洪林，住在上海。得知家乡汛情严峻，钦传龙主动联系微信群里的村干部，向党总支表达自己想参与抗洪的愿望。很快，他从上海返乡，加入到村里防汛抗洪应急队伍中。“我是一名党员，汛情紧急，返乡抗洪义不容辞。”大雨中，钦传龙扛起沙袋，一次次往返于灌沙和漫水地带，加固堤坝。经过近10个小时的努力，钦传龙和抢险队员们一同将包保的几处险情控制住了。

在福建工作的张明刚也在几天前返回安徽铜陵枞阳县，一下汽车就直奔河堤。“我是一名退役军人，也是一名党员，抗洪抢险是使命所在。” 张明刚语气坚定。这些天，他一直奋战在抗洪一线。记者见到他时，他手拿铁锹，正拼命将泥土往沙袋里装，一铲接一铲，时不时手脚并用，雨衣、雨鞋上沾满泥浆，汗水顺颊而下也顾不上擦。

暴雨如注，江西莲花县荷塘乡长曲湾村杨志森家后门，淤泥越堆越高。就在夫妻俩焦急万分之时，一阵敲门声响起，村党支部书记贺仕仔出现在门外。察看情况后，贺仕仔召集党员帮助杨志森一家转移到县里的安置点，并安慰他们：“去县里安心住着，房子我帮你们看。”

“乡亲们，洪水就要来了，大家赶快走！”7月10日晚8时许，江西都昌县土塘派出所辖区珠光村委会六房村的村干部向派出所求助，鄱阳湖外湖堤坝已经出现裂口，洪水马上就会冲到村里，村民需要立即转移。“我水性好，我先上！”正在值班的预备党员黄华杰主动请缨，立即与同事驱车赶往六房村。为了提高转移效率，黄华杰和村里的党员干部采用“一户一户清”的办法，挨家挨户组织群众撤离。经过两个多小时的工作，全村26户80余名村民全部平安转移到安置点。

…………

沧海横流，方显英雄本色。“我是党员，我先上”“人在堤在，誓与大堤共存亡”……铿锵有力的话语，映照着广大共产党人的初心。在抗洪抢险一线，一名党员就是一面旗帜。他们以血肉之躯，与洪水奋勇搏斗，全力保护着国家、集体财产和人民群众的生命财产安全。

“确保所有群众转移到安全地带”

长江江水距离圩堤坝顶最低处不足10厘米！这直接威胁到堤内10个村54个村民小组4000余户的生命财产安全。湖北黄梅县新开镇团洲圩紧邻鄱阳湖入江口，持续暴雨使得江水猛涨。“转移安置9967人，时间两天。”7月10日，新开镇党委接到命令。

“安排各村党支部书记迅速组建党员突击队，要确保所有群众转移到安全地带”“各党支部要厘清工作重点，做实做细各项工作，安排一切可以调动的车辆转移群众”……晚上7时开始，新开镇党委现场调度，对群众转移情况、救援人员、救援路线、群众情绪安抚、安置点保障等工作一步步细化落实。

晚上10时，团洲圩堤内10个村党员群众服务中心灯火通明，短短3个小时内，1300名党员快速行动，挨家挨户通知群众转移。17个小时后，转移任务完成，团洲圩内9976人全部安全转移。

人民至上，生命至上。在抗洪抢险中，各地各级党组织把保障人民生命财产安全放到第一位，切实维护好广大群众的根本利益。

洪涝灾害发生后，受困群众紧急转移到安置点，他们的状况如何？

前不久，安徽宣城宣州区敬亭山街道渣溪村150名群众被转移，其中大部分投亲靠友，剩下42人被集中安置在一家闲置的企业用房。

记者18日来到该安置点。防汛期间，疫情防控的工作也没落下，房间、走廊、卫生间等公共场所每天都要喷洒消毒液。因转移群众大多是老人，安置点的医疗人员还定时为大家量血压、检查身体。安置点面积虽不大，室内却被有序划分成生活、娱乐、居住、医疗等区域。棉被、毛巾、蚊香等生活用品一应俱全，接待登记、卫生医疗、后勤保障等工作职责明确。

街道还开展了“送戏曲进安置点”活动。7月18日上午，皖南花鼓戏、黄梅戏、越剧等戏曲轮番上阵。82岁的贾成林看到精彩处不禁鼓起掌来：“党和政府想得很周到，大伙很安心！”

湖北阳新县富河干堤溃口后，附近村庄被淹，群众被转移到安置点。阳新县排市镇的一处安置点由学校改造而成。“现在，一日三餐免费供应，保证受灾群众能吃上热饭。”排市镇党委书记吴兴才说。目前，安置点收到了51批爱心人士送来的几千件干净衣物，确保受灾群众有衣服换。此外，安置点还设置了安全保卫组、医疗防疫组、食品安全组等，受灾群众生活安稳有序。“这里有吃有住，服务也很贴心。”村民郭仙定说。

一面面高高飘扬的党旗、一个个冲锋在前的党员，凝聚起抗洪抢险的磅礴力量，在风雨中筑起一道道堤坝，描绘出一幕幕携手同心保卫家园的动人画面。

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 19 版）