农业部：整治海参养殖违法违规用药行为

新华社电 农业农村部日前下发《关于加强海参养殖用药监管的紧急通知》，组织各地开展海参养殖违法违规用药专项整治行动。

农业农村部有关负责人表示，根据通知，各地要在7月17日至8月31日的专项整治行动中，对海参养殖使用敌敌畏等农药、孔雀石绿等禁用药、氧氟沙星等停用药和假、劣兽药，以及无证经营兽药、销售原料药给养殖者和销售假、劣兽药等行为，进行拉网式、全覆盖的摸底清查。对检查中发现的违法违规用药、售药行为严厉打击，发现一个、查处一个、绝不姑息，严厉整肃海参养殖用药和兽药经营市场秩序。

农业农村部将调度、督导各地整治情况，将相关违法行为查处情况及时向社会公布。

日前，有媒体曝光山东即墨海参养殖业户在养殖前清理池塘时违规使用敌敌畏和个别农资店无证经营兽药等问题。农业农村部立即派出工作组赴山东指导后续查处工作。

据悉，在工作组指导下，山东省农业农村厅和当地有关部门对事发基地水体、底泥、海参进行了取样检测，抽检的66批次样品未检出敌敌畏成分。山东已组织对全省海参养殖主体开展拉网式排查，截至目前，已排查海参养殖业户1257家，暂未发现在养殖过程中违法违规使用投入品问题。山东省及沿海地方有关部门将及时受理社会举报，调查情况和依法查处情况将及时发布。