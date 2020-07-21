5岁女童患“老年病”“防沉迷”工作不可松

前不久，武汉市5岁女童雯雯经常出现头晕、恶心的症状，严重的时候甚至不能正常走路。爸爸妈妈带她去医院检查，结果发现孩子患上颈椎病。颈椎病多发生在老年人身上，雯雯今年才5岁，怎么就患病了呢？经过询问病史后医生发现，孩子得病的根源在于沉迷玩平板电脑的生活习惯。

雯雯的事例，打破了我们对颈椎病患病人群的固有认知。颈椎病虽不算疑难杂症，但其对人体造成的危害、给人生活带来的不便并不少。相比于成年人身体发育基本定型，正处在长身体阶段的青少年一旦遭遇颈椎病危害更甚，极有可能影响身体发育，甚至落下后遗症。

颈椎病找上青少年乃至只有5岁的女童，罪魁祸首是因为沉迷于手机、平板电脑等电子产品。谈到青少年沉迷电子产品，此前我们的关注点集中在其对孩子视力的影响，殊不知对孩子的颈椎也有如此大的危害。雯雯的案例给全社会特别是家长再次敲响了警钟，防青少年沉迷电子产品的工作须臾不可松劲。

尽管电子产品早已全方位深度融入现实生活，但在不影响正常学习、生活的前提下，为青少年创造一个与电子产品适度接触的环境，显然颇为必要。对“触电”年龄要进行把关，尽量减少低龄乃至幼龄的电子产品使用者数量。在使用时长上也要严格控制，不能让身心发育都不成熟的青少年成为电子产品的沉迷者。

在电子产品防沉迷工作上，家长是第一责任人、家庭是第一战场。家长要以身作则，在孩子面前远离非必要的电子产品操作。此外，家长不能将电子产品当成哄娃神器，孩子一哭闹就主动奉上手机、平板电脑。学校在这项工作上也应主动作为，疫情期间不少课程都是通过电子产品授课，学校在学生使用电子产品的时长、频率上应进行合理安排，切莫让电子产品影响到学生的身心健康。

这代孩子是伴随着电子产品出生、成长起来的，让他们与电子产品绝缘并不现实，但让孩子适度接触不沉迷，却是全社会应有的共识，而且需要付诸实实在在的行动。（夏熊飞）