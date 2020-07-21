禁用不可降解塑料袋要用好“市场之手”

近日，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出自明年1月1日起，在直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所，餐饮打包外卖服务以及各类展会活动中，禁止使用不可降解塑料购物袋，暂不禁止连卷袋、保鲜袋和垃圾袋。

塑料袋的发明，大幅减少了人们对纸袋的需求，堪称上世纪最环保的发明，如今却成了污染的代名词。站在消费者的立场，便宜、好用又受欢迎的东西，一定是好东西。市场的选择是理性的，塑料袋无处不在，恰恰说明其贡献良多。不过，也正因为塑料袋方便又实用，使得白色污染现实地摆在了人类面前，成为我们不得不直面的问题。

2008年“限塑令”推出，塑料袋从免费变收费。2018年5月，环保组织零废弃联盟发布的《限塑令十周年——商家执行情况调研报告》显示，达到收费等要求的仅占9.1%，遵守“限塑令”所有规定的仅占3.7%，线下零售场所执行“限塑令”的情况不容乐观。虽然大型超市对“限塑令”执行严格，但也不乏超市限制范围之外的平口袋、保鲜膜等其他塑料膜类包装。

“限塑令实施12年，塑料袋用量不减反增”，如此论断只考虑了绝对值变量，没考虑相对值变量，评价本身不够科学。应该说，“限塑令”实际发挥了作用，只是与人们所期待的仍有距离。如今，九部门联合要求明年起禁用不可降解塑料袋，无疑是“限塑令”的升级版。基于“限塑令”的过往实践经验，对禁用不可降解塑料袋，需要保持理性心态。

一方面，和“限塑令”一样，禁止不可降解塑料袋也不是全禁。基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等，不在禁止之列。另一方面，禁止不可降解塑料袋，在具体执行过程中，仍然会存在监管难题，假冒可降解塑料袋等问题恐怕短期内也难以禁绝。

实际推广可降解塑料袋，之所以较为困难，首先是因为价格太贵，这是很现实的问题，性能较为平庸则是另一个问题。抗摔比不上PC，耐热比不上PA，防腐比不上PE，可降解塑料袋的性能提升空间还很大。最关键的问题是，现在的可降解塑料袋能否真正实现“可降解”？

不少企业都以“可降解”做宣传，但据权威机构调查，市面上大部分可生物降解塑料产品，只是工业堆肥条件下的可降解，尚不能实现自然条件下的可降解。英国普利茅斯大学研究人员经过3年的实验发现，目前还没有任何一种塑料袋能完全被大自然分解。在实际处理中，一般都是把可降解塑料袋和普通塑料袋一起进行填埋或焚烧。“可降解”做不到完全名副其实，这是推广可降解塑料袋面临的现实困难。

从实施“限塑令”到禁用不可降解塑料袋，无论是价格下降，还是性能提升，无论是真正实现自然条件下可降解，还是实现废弃塑料回收再利用，技术进步、政策扶助与公众支持，缺一不可。禁用主要是在政策端发力，市场端发力离不开企业和公众的配合。期待看到更便宜更好用的可降解塑料袋，让选用可降解塑料袋真正成为市场自发的理性选择。（止凡）