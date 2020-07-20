北京旅游景区接待最大承载量从30%调至50%

人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，在北京市公共卫生响应级别由二级调至三级的情况下，经北京市委、市政府批准，从即日起，恢复北京市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务。

北京市旅行社及在线旅游企业不开展赴京外中、高风险地区的团队旅游及“机票+酒店”业务，不接待国内中、高风险地区旅游团队来京旅游，不开展赴汛情严重区域的团队旅游业务。出入境旅游业务暂不恢复。同时，调整旅游景区限量措施，全市旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求，接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。在严格落实各项防控措施的前提下，采取预约，限流等方式，开放旅游景区室内场所。

按照“外防输入、内防反弹”的总体工作要求和“防控不放松、疫情不反弹、游客游得好”的工作总基调，北京市将在常态化疫情防控措施到位的前提下，继续坚持“安全、平稳、限量、预约、错峰”的方针。为统筹做好疫情防控和扩大复工复业工作，确保恢复跨省（区、市）团队旅游后疫情防控万无一失，确保北京旅游市场“安全、有序、优质、高效、文明”，全市将采取疫情防控、安全管控、旅游市场秩序整治、旅游服务质量提升、文明旅游等十项措施：

一是严格疫情防控措施。恢复跨省团队游后，已按三级响应发布或动态更新了全市旅行社、酒店、景区、乡村旅游经营单位（户）开放防控指引，不折不扣抓紧抓实抓细各项防控措施，坚决堵住与旅游活动相关的各种可能的防疫漏洞和风险。旅行社组织在京游和京外游，要从严落实北京和外省区市各旅游目的地（含途经的各地）疫情防控的各项要求。北京应急响应下调为三级带动了外地游客来京的热情，机票、火车票以及北京热门景点的搜索量迅速大幅增长。在此提醒，疫情防控常态化下的汛期、暑期旅游旺季，旅游安全至关重要，建议广大游客和市民出游疫情防控坚决不能放松，要有序出游、不扎堆出游，做好个人防护，科学戴口罩、勤洗手、保持社交距离、不聚集。

二是严格限量、预约、错峰。继续坚持防控为先，限量开放，有序开放，防止无序开放。督促各公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）等严格限量管理、强化分时预约、实现错峰游览服务。市民和游客游览本市公园、景区或入住乡村民宿需提前预约，未预约、勿前往。

三是严格经营主体防控责任。旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）等接待单位要严格落实：测温、验码、科学戴口罩（车内、景区室内和室外人员密集处要戴口罩）、乘车隔位坐、就餐隔位吃、保持社交距离、常通风、勤清洁消毒、健康监测管理、公筷公勺、生活垃圾分类、不主动提供一次性用品和一次性餐具等系列措施。不接受14天内来自国内中高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需健康宝显示“未见异常”。公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）要坚持限流限量、分时预约、错峰进入，并对人员数量实行动态管控，要在重要游览点、观景平台、交通接驳点、狭窄通道、购票餐饮等容易形成游客拥堵的区域，加强对旅游团队和游客的引导和疏导，对可能出现的大客流，要采取远端热力提示和分流限流、近端快速疏导等防聚集措施，严防扎堆聚集性风险。

四是严格旅游安全管控。按50%限量强化流量管理，严防公园、景区发生大人流聚集；加大对景区大型游乐设施、特种设备、高风险旅游项目以及景区防火、防汛等的日常巡查检查，严格执行汛期景区关闭和恢复开放规定，加强汛期对景区内以及乡村民宿周边山洪、山石坠落、山体滑坡、泥石流等的安全风险防范和隐患排查；依托严格安全管控，确保旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）在交通、防火、防汛、食品、餐饮卫生、住宿卫生等方面的安全。旅行社要及时了解掌握旅游目的地和客源地疫情防控情况以及旅游目的地的天气、雨情、汛情、地质灾害等情况，做好旅游线路设计、对接和预订等工作。要做好汛期旅游线路疫情防控和安全风险评估、依法填报电子行程单、旅游包车防控与安全（特别是要严格京外地接社、旅游包车和驾驶员资质管理）、出游安全风险提示以及安全应急预案等安全工作，确保团队旅游安全、平稳、有序。

五是严格非景区管理。恢复跨省团队游后，属地有关部门要对公园、景区附近区域以及网红打卡地、风景秀丽的河道、沟域、道边、绿地等游人可能聚集的非旅游景区，也要加强现场疫情防控、秩序管控和疏导服务，防止出现乱停车、野外烧烤、乱扔垃圾和扎堆聚集等。

六是严格旅游市场秩序整治。恢复跨省团队游后，将以治理“黑旅游”为目标，以整治“黑车”“黑导”“黑店”“黑网”以及乱涨价为重点，在全市重点旅游区域、重点公园和景区、热点非景区、重点线路、网红打卡地、精品乡村民宿等，开展督导和旅游联合执法检查，对涉旅违法违规行为，发现一起、查处一起、曝光一起。同时，加强旅游投诉处理，快速有力有效化解旅游矛盾纠纷。

七是严格督导检查。落实属地政府防控与安全的全面监管责任、职能部门的专业监管责任以及文旅经营单位的主体责任，将加强对旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）防控与安全的督导和执法检查。对检查中发现的问题，将督导主责单位立行立改、限期整改。

八是严格旅游公共服务质量。要求各旅游接待和服务单位严格执行产品质量标准和服务规范，提供安全优质的服务，坚决杜绝乱涨价，切实提升游客旅游体验和旅游满意度。要加强对市民和游客旅游出游的宣传引导，向市民和游客发布旅游提示信息，主要提示市民和游客未预约，不旅游；提示常态化疫情防控措施、本市开放景区和乡村民宿名单、景区安全风险、旅游天气、交通监测预报预警等信息。运用大数据有序疏导市民和游客选择出行路线、时段和公园、景区，错时出行、间隔入园、错峰游览，增强市民和游客人身财产安全的防范意识。

九是严格应急处置。要落实属地管理责任以及应急值班值守和信息上报制度，强化旅游目的地和客源地之间的协同联动，按照防控方案和应急预案，开展应急演练、隐患排查、风险评估等工作，提升防控和应急处置能力，发生异常情况要及时上报并按规定暂停有关经营活动。

十是倡导文明旅游。我们向广大市民和游客倡议，要增强生态文明和法律规则意识，保护生态环境，维护环境卫生，遵守公共秩序，爱护文物古迹，爱惜公共设施，做好生活垃圾分类，积极践行“垃圾不落地”文明健康旅游，共同营造安全、文明、和谐的旅游环境。