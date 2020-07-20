北京消费季活动全面重启 以线上为主重点推进五项工作

人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京市商务局副局长、新闻发言人 刘梅英介绍，在做好常态化疫情防控基础上，为促进市场回暖和消费回升，提振消费信心，释放消费潜力，进一步稳定消费市场运行，北京市商务局将主要做好两方面工作，一是严格落实疫情防控指引，加强对商业企业开展促消费活动的协调与指导；二是全面重启、有序推进北京消费季活动。

刘梅英表示，在应急响应级别下调三级后，对常态化疫情防控提出了更高要求，我们要始终紧绷疫情防控这根弦，深刻认识到首都疫情防控工作容不得半点闪失，要克服麻痹松劲心理，严格落实“四方责任”，坚持科学防控、精准施策、有效应对。北京市区商务部门将加强对商业服务业企业开展促消费活动的统筹协调和具体指导，落实好行业管理责任，会同城管执法、市场监管等部门，有重点的加强促消费活动执法检查，督促企业落实疫情防控主体责任；指导各商业服务业企业继续加强营业场所通风、清洁卫生和预防性消毒，落实好常态化测温、佩戴口罩、核验“健康宝”、做好员工健康管理、划设“一米线”、保持社交距离、防止人员聚集等防控措施。

在重启北京消费季活动方面，将按照“全面重启，适度调整，线上为主，重点策划，有序推进，严密组织”的原则，重启北京消费季，以激活消费潜力为主线，以促进新消费22条政策为抓手，立足京彩、京券、京品、京味、京韵、京炫六大活动板块，充分利用暑期、国庆、双十一、双十二、跨年等节日节庆节点，以及夜经济、直播带货、冰雪运动等消费热点，做到“周周有活动、月月有亮点”，努力稳住消费基本盘。重点推进五项工作：

一是有序恢复一批暂停活动。逐步有序重启玩转京城美食、亲子消费节等，开展“亲子嘉年华”“众享品质国潮京味”“消夏美食节”等线下促消费活动。同时，每周五、周六，在国贸、鸟巢和水立方、中关村、大运河、雁栖湖、八达岭长城等全市80余地标、商圈继续点亮夜京城。

二是持续开展一批直播带货活动。组织平台企业，联合重点商圈、特色商街、商业综合体及特色品牌，举办品牌直播、扶贫助农直播、老字号直播、非遗直播、美食直播等活动，持续激发新兴消费。

三是抓紧推进一批重点品牌活动。7月底陆续启动家居品质消费月、首发季、时尚消费月、信息消费城市行等促消费活动。

四是提前谋划一批特色主题活动。北京消费季将延续至今年12月底，结合传统节日和时令特点，我们将抓紧谋划一批年底促消费活动。

五是及时调整一批关注度高的活动。目前，北京市商务局正委托第三方机构进行消费券政策评估，拟根据评估情况，对消费券方案及时调整，进一步扩大消费券使用企业覆盖面，满足消费需求。