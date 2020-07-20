入境进京人员继续实行闭环转运管理和14天集中观察

人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖介绍，自新发地批发市场聚集性疫情发生以来，经过全市上下的齐心协力、广大市民的共同努力，有效阻断了社区疫情传播。自今日零时起，北京市应急响应级别已由二级调整至三级。 根据当前全市疫情防控整体形势，各社区（村）要继续坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，严格落实“三防”“四早”防控要求，持续用力抓好常态化疫情防控。

1.优化小区（村）出入口管理措施。继续实行查证、验码、登记措施，不再要求进行体温检测。快递、外卖等外来人员用健康宝扫码登记“未见异常”可进入小区（村）。返（来）京人员继续通过“京心相助”进行信息登记。优化卡口设置，结合实际增加卡口开放数量，方便居民出行。改进完善值守机制，坚持卡口管理和楼门、院门管理相结合，加快推进智慧门禁建设，恢复物业企业值守，对于无物业和物业管理不成熟的小区，优先安装智能门禁等安防设施，暂未实现智慧管理的，继续统筹力量做好值守。

2.继续严格对重点人群的管理。对入境进京人员，继续实行闭环转运管理和14天集中观察，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，应做好7日健康监测。对中高风险地区返（来）京人员，加强信息监测、前端控制和闭环管理，入住社区（村）的继续要求进行14天居家或集中观察，实行核酸检测“应检尽检”。对我市密切接触者及确诊治愈出院患者，继续严格落实14天集中观察措施，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，对确诊治愈出院患者，再进行两周的健康监测和跟踪随访。

3.继续严格对重点区域的管理。严格落实常态化防控下疫情风险分区分级管理有关规定，继续加强对中高风险街乡的管理。对确诊病例超过5例的小区（村）实行封闭管控，在解除封闭管控后，继续实行28天的封闭式管理。建立环境动态监测机制，定期对小区内公共设施物表及垃圾站点环境，开展新冠病毒采样检测。

4.持续做好隔离观察管理服务。对居家观察人员，坚持人防和技防相结合，严格落实健康监测、心理疏导、基本生活用品代购等管理服务措施，确保其“足不出户”。对集中观察人员，按照不同风险等级进行分类安置，原则上单间居住，严禁随意出屋，做好就餐保障和心理帮扶。着眼疫情防控需要，加强集中观察点建设储备，完善管理运行机制，确保安全有序运行。

5.切实加强居民症状监测和健康管理。立足“四早”，加强社区卫生服务中心发热“哨点”诊室建设，充分发挥社区（村）公共卫生委员会、家庭医生作用，加大对居民发热、干咳等相关症状的监测力度。重点关注老弱病残幼等特殊群体的健康状况，提前做好流感等相关疫苗接种工作。

6.加大环境卫生整治和消毒力度。严格落实“四方责任”，持续开展爱国卫生运动，全面加强社区（村）环境卫生整治，加大垃圾分类和清运处理力度，消除卫生死角盲区。坚持科学消毒，推广消毒专员制度，对公共场所、公共厕所、垃圾站等重要区域、重点部位每日至少消毒2次，避免过度消杀、无效消杀。

7.强化社区公共场所严格管理。按照疾控部门疫情防控指引，在具备完善卫生防疫措施和应急预案前提下，恢复宾馆、餐馆、超市等经营场所正常营业秩序，采取预约、限流、错峰等措施，有序开放室内外体育健身及娱乐场所。全面推广应用“健康宝”进行电子扫码登记，为流行病学调查、涉疫人员筛查提供支撑。

8.全面提升居民健康素养。加强对防疫政策、防控要求、健康生活的宣传引导，强化“每个人都是自己健康第一责任人”理念，不断提高居民自我防护的意识和能力。加大文明行为提示和劝导力度，提倡科学佩戴口罩、保持社交距离、使用公勺公筷等良好风尚，倡导文明健康、绿色环保的生活方式，将防控工作融入居民生活。

徐颖表示，当前北京市防控形势总体趋稳向好，但境外疫情大流行还在加速，北京市仍面临着疫情反弹的风险。我们要时刻保持警惕，毫不放松抓实抓细常态化社区防控的各项措施，巩固来自不易的防控成果。希望市民朋友能够继续支持配合社区防控工作，保持自我防护意识，当好自身健康的第一责任人，大家共同努力，携手创建健康社区！