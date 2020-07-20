“公共卫生新技术研讨会暨‘猎蚊者’发布会”在蓉举办

7月18日，由成都市中小企业协会主办，中科蓉创生物科技有限公司承办的“公共卫生新技术研讨暨‘猎蚊者’发布会”在成都举办。

本次会议得到了成都市环境与健康研究促进会的大力支持。来自华西公共卫生学院、四川华西附二院、西南交大环境学院的专家学者、成都市环境与健康研究促进会等三十多家单位上百名代表参加了本次会议，共同见证了中科蓉创新产品——“猎蚊者”仿生呼吸式捕蚊机的发布。

据悉，本次研讨会旨在促进我国高新科技材料技术与健康需求相结合的创新与发展，研发安全高效的世界级创新公共卫生、医疗健康产品。会议邀请国内知名专家学者进行了圆桌讨论，大会上还向四川省红十字基金会捐赠一百台“猎蚊者”呼吸式捕蚊机，用于支援非洲蚊媒传染疾病高发的地区。

中科蓉创生物科技坐落于四川成都天府国际生物城。据了解，公司建立了公共卫生、医疗健康创新项目的研发中心，致力于生物技术研发和高科技产品的应用，并面向全球提供生物科技技术和产品。