北京2030年健康生活方式全面普及

本报讯（记者 贾晓宏 孙乐琪）昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊介绍，今年3月健康北京行动推进委员会印发《健康北京行动（2020—2030年）》。到2022年，本市城乡健康环境持续改善，影响健康的危险因素得到积极治理，全民健康素养水平稳步提高，人均健康期望寿命稳步增长。到2030年，健康生活方式全面普及，居民健康素养、主要健康指标保持国际先进水平。

健康北京行动提出，深入开展20项健康行动：健康政策推进行动、工作体系加强行动、健康素养提升行动、合理膳食推广行动、全民健身普及行动、无烟环境营造行动、心理健康促进行动、慢性病防治行动、传染病防控行动、家庭健康母亲守护行动、老年健康促进行动、残疾人康复促进行动、校长推进健康行动、医务人员倡导健康行动、企业管理者推进健康行动、厨师促进健康行动、健康环境提升行动、安全出行保障行动、京津冀健康协同发展行动和全球健康治理参与行动。每一项行动均设定了2022年和2030年目标。据悉，相关部门围绕20项健康行动，已制定80项工作措施和行动任务，推进115项行动指标落实。

目前健康北京行动推进委员会办公室和北京市爱国卫生运动委员会办公室正在联合各相关部门，结合疫情常态化防控要求，着手研究建立健康北京行动推进情况的监测评估办法。今年开始，将每年实施动态监测评价，适时调整健康北京行动的具体相关内容和指标，确保各项行动更有针对性更富成效。