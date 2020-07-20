降级不是降防 坚持才有胜利

7月20日零时起，北京突发公共卫生事件应急响应级别由二级调整为三级，这是根据当前形势科学研判的结果，也是全城动员、全民抗疫取得的标志性战果。

自年初新冠肺炎疫情发生以来，北京全市就进入战时状态，从果断启动一级响应机制，到此后响应级别逐步调降至二级、三级，到6月11日新发地市场聚集性疫情拉响警报，响应级别调升至二级，到如今再次调整，每次重要节点的重要调级，都基于对防控形势和防控效果的动态研判，都记载了北京抗疫最为关键的奋战历程，印证了北京的责任与担当。“人民至上、生命至上”，始终跑在疫情前头，牢牢掌握防控主动权，这段艰苦卓绝的抗疫历程，深深印记在我们每个人的心中，留下同舟共济、科学抗疫的集体记忆。

截至目前，北京已连续14天无新增确诊病例，高风险街乡、高风险患者全部清零，平稳通过中高考等大规模有组织活动的“压力测试”，疫情防控阻击战取得实质性进展，具备下调响应级别的充足条件。但形势越好，我们越要保持清醒，越要持之以恒抓好常态化防控。必须看到，三级响应并不等于万事大吉，仍是较大突发公共卫生事件的响应级别。目前，境外疫情大流行还在加速，国内零星疫情还有发生，北京防漏洞、防反弹的压力并未减轻，疫情风险随时随地可能存在。安全为本，一失万无。抗疫大考还未到交卷时，不容丝毫麻痹大意、松劲懈怠。

始终绷紧防控这根弦，是经验教训的启示，也是现实发展的必需。疫情形势持续稳定向好，为加快统筹推进经济社会发展提供了最关键的时间窗口。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，任务繁重、意义重大。确保完成全年目标，我们必须在后半程全力跑出“加速度”。当前的重要任务，就是在严格做好防疫的大前提下，有序推进复工复产、复商复市，全面恢复市民群众生产生活秩序。特别是要抓紧推进重点工程、重要节点建设。把科技创新摆在首位，扎实推动产业高质量发展。落实各项帮扶举措，聚焦企业痛点、发展源点，尽可能为各行各业创造疫情防控常态化下发展所需要的环境、条件和政策，把疫情造成的损失夺回来、补回来。

统筹推进疫情防控和经济社会发展，同样需要全民动员。全市上下要坚持好的“战疫习惯”，认真落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”。三级响应下防控具体举措变化了，绝不意味着防控标准降低、防控力度减弱。各区各部门各单位要守土有责、守土尽责，加强疫情常态化防控与监督。社区作为居民健康和城市安全的“守门人”，要严格做好联防联控工作，深入开展爱国卫生运动，不断提升精细化治理水平和公共卫生服务能力。广大市民要从日常生活点滴做起，坚持自我防护、文明健康生活，戴口罩、勤洗手、常通风，将防控措施内化为个人自觉，做好自身健康的“第一责任人”。

有风有雨是常态，风雨兼程是状态。保持强烈责任意识，继续发扬战斗精神，坚决打赢疫情防控阻击战，坚决完成首都经济社会发展既定目标，胜利就在前方。