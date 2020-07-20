乌鲁木齐市天山区：小区封闭管理 严防疫情扩散

发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 陈新辉）乌鲁木齐市天山区强化网格化管理，181支社区工作队就地转为疫情防控工作队，抽调420名机关干部组建“党员先锋队”投入疫情防控工作。

19日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。本轮疫情确诊病例和无症状感染者主要集中在天山区，天山区副区长张洁介绍了天山区疫情防控工作情况。

乌鲁木齐疫情发生后，天山区立即进入疫情防控“战时状态”，结合网格化管理强化社区防控，发挥基层党组织的核心作用，下沉防控力量、落实防控措施、强化防控保障，外防输入、内防扩散。

一是加强小区封闭管理，夯实社区防控基础。强化网格化管理，181支驻社区工作队等就地转化为疫情防控工作队，抽调420名机关干部组建“党员先锋队”，投入社区疫情防控、服务群众等工作。动员组织辖区物业企业居民党员、志愿者、热心居民，协助做好体温检测、排摸筛查、环境消杀、服务群众、心理疏导、防护知识普及、传染病防治法宣传等工作，分级有序开展核酸检测排查，对小区公共区域进行全面消杀，每日上门清理居家隔离人员生活垃圾，提供无接触配送服务，帮助购买生活必需品，做好居家健康指导。妥善解决居民开药、就医问题，为慢性病患者提供代开药服务，急症患者由社区统一送至医院。

二是加强社会单位管理，提高自我防护能力。落实属地管理责任，要求社会单位启动应急预案，实行封闭式管理。做好单位环境消杀，严格落实“日报告、零报告”制度，关闭人员密集场所，取消各类集会活动，最大限度降低聚集性风险。

三是加强社会面管理，阻断病毒传播渠道，强化火车站、公路检查站、机场联防联控机制，加强信息互通、会商研判。扎实做好排查登记，第一时间详细掌握来乌返乌人员相关旅居史及密切接触情况，不折不扣执行集中和居家医学观察，做好源头防控。