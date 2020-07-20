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乌鲁木齐慢性病患者处方用药量可放宽至3个月

2020年07月20日08:50 来源：人民网-新疆频道

　　发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 杨睿）“坚决落实国家、自治区、市委关于疫情防控的一系列医保政策，保障慢病患者购药需求，延续使用长处方相关管理规定，确保参保患者用药不间断。”乌鲁木齐市医疗保障局党组书记何新国表示。

　　19日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。据了解，截至7月18日24时，新疆（含兵团）累计确诊新冠肺炎病例30例、无症状感染者41例，均为乌鲁木齐市病例。

　　为了保障慢性病患者在开药或诊疗方面的需求，乌鲁木齐市将继续做好疫情防控医保便民服务“七个办”，督促68家定点慢病零售药店持续做好药品供应服务，满足慢病患者用药需求。对高血压、糖尿病等慢性病患者，经诊治医院医生评估后，支持将处方用药量放宽至3个月，保障参保患者长期用药需求。

　　此外，病情稳定、长期服用相同药物，不需要更改处方的参保慢病患者，在无外配处方的情况下，慢病定点药店可根据药店留存的患者前一次外配处方，或医保信息系统推送的患者前一次就诊处方电子信息，为患者供应相同的慢病药品。患者所需药品可及时联系社区工作人员，由社区统一进行登记、统一购买药品、统一送药上门，全方面服务居民需求。

(责编：许晓华、李轶群)


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