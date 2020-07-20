64个大型养猪项目落户辽宁

新华社沈阳7月19日电 （记者邹明仲）记者从辽宁省农业农村厅了解到，目前有64个大型养猪项目正在辽宁建设，将为保障猪肉供应、稳定猪肉价格发挥积极作用。

据介绍，这64个大型养猪项目，投资额均在500万元以上，既有今年新建的，也有改扩建的。这些项目计划总投资额127亿元，将逐步形成生猪产能，预计今年年底前，可新增生猪存栏200万头以上。

辽宁省将引进生猪养殖大项目，作为畜牧工作的重要内容。牧原、温氏、新希望等一批企业纷纷在辽宁投资建设生猪产业项目。项目全部投产后，将显著提升辽宁省生猪养殖规模化、标准化水平。

大型养猪项目的落地，有利于生猪产能恢复。今年上半年，辽宁省生猪存栏1091万头，同比增长15.8%。

据介绍，辽宁省将加强对养猪大项目建设的服务，帮助企业解决用地、融资、环保等问题，协助企业办理各种手续，各市、县还设立了生猪大项目联络员制度，对大项目实行“保姆式”服务。