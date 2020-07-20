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现存千年古茶树50余棵<br>崇州枇杷茶申报中国重要农业文化遗产

2020年07月20日08:42 来源：人民网－人民日报海外版

 

　　近日，四川崇州枇杷茶正式申报中国重要农业文化遗产。

　　枇杷茶唯崇州独有，因叶似枇杷而得名，是我国十分珍贵而又稀少的茶资源 。崇州枇杷茶是大叶种乔木茶，仅生长在崇州市龙门山脉一带800米至1200米的高山上。在崇州市街子、文井江、怀远一带，现存千年古茶树50余棵，百年以上老树1000余棵。根据我国专家调查研究，崇州枇杷茶与云南大叶种茶树有着共同的祖先，属于世界上最早的茶树树种。1965年，枇杷茶就被评为全国21个优良茶树品种之一；1984年被认定为四川省4大地方良种茶树之一；2009年获农产品地理标志。

　　目前，四川已成功申报8项“中国重要农业文化遗产”，包括江油辛夷花传统栽培系统、苍溪雪梨栽培系统、美姑苦荞栽培系统、名山蒙顶山茶文化系统、盐亭嫘祖蚕桑生产系统、郫都林盘农耕文化系统、四川宜宾竹文化系统、四川石渠扎溪卡游牧系统。

　　（据崇州公众信息网）

(责编：李轶群、许晓华)


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