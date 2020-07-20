中国减贫事业为世界树立榜样

过去数十年，中国实现大规模人口脱贫，这是现代经济和社会发展领域的成功典范之一

过去几年，我多次到中国，走访农村及城市地区，学习研究中国减贫经验，探索并促进南南合作相关工作开展。我认为，中国在减贫领域取得骄人成绩，为世界树立了榜样，推动了全球减贫事业的发展。

过去数十年，中国实现大规模人口脱贫，这是现代经济和社会发展领域的成功典范之一。按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，改革开放40多年来，中国有8亿多人脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上。中国的减贫经验值得全世界关注，这其中包括增加最贫困人口收入、推动农业生产现代化、促进农村经济快速发展、建立社会保障体系等，特别是近年来采取的精准扶贫方略，极大地推动了中国脱贫攻坚进程。

中国非常重视人力资本和增加农村最贫困人口的收入。中国政府不断加大对贫困人口支持力度，特别注重提升最贫困人口教育水平、改善农村医疗卫生设施等。中国建立了世界上规模最大、覆盖人口最多的社会保障体系，同时十分重视为青年人提供职业培训和就业机会。

近年来，中国政府推动电子商务参与新农村建设，促进农村经济抓住新一轮市场机遇。中国采取了一系列精准扶贫措施，鼓励企业通过电商市场参与农村建设和经济合作，持续拉动对农村地区的投资。与此同时，联合国粮农组织通过开展各类合作项目，积极助力中国脱贫攻坚事业。去年7月，“联合国可持续发展目标示范村”项目正式启动。通过“互联网+农业+金融”模式扶贫，该项目在中国展现出新潜力，助力中国乡村实现可持续发展目标。

中国是第一个与联合国粮农组织建立南南合作战略联盟的国家。中国与粮农组织密切合作，持续向其他发展中国家分享减贫方面的知识和经验，提供资金和技术援助。截至目前，粮农组织—中国南南合作计划的投资总额已超过8000万美元。

粮农组织与中国国际扶贫中心、中国互联网新闻中心以及国际农业发展基金和世界粮食计划署等共同建立了两个重要机制，一个是在意大利罗马举行的全球减贫伙伴研讨会，另一个是在北京举行的中国扶贫国际论坛，二者都为促进国际减贫经验分享与合作发挥了重要作用。

令我印象深刻的是，在粮农组织与中国国际扶贫中心2018年联合举办的培训班上，来自非洲国家的政府官员参观并详细了解中国多地的扶贫项目和减贫经验，研讨解决非洲贫困问题的方案。

面对新冠肺炎疫情给全球减贫事业带来的挑战，粮农组织及我们在中国的办事处将继续与世界各地区的机构加强合作，组织跨区域对话，进一步促进有关减贫创新方法、知识以及经验的共享，推进全球减贫事业不断发展。

（作者为联合国粮农组织农村减贫计划管理团队战略计划负责人）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 03 版）