分享中国经验，推动世界人权更好发展

联合国人权理事会第四十四次会议7月17日在瑞士日内瓦闭幕。作为在联合国经社理事会享有特别咨商地位的中国人权研究会和其他中国国内社会组织参会，多位代表通过视频发言，向与会各方分享中国在疫情防控中保障生命健康权、保障特定群体合法权益、减贫脱贫促进人权进步等方面的成果和经验，阐述中国特色社会主义人权发展道路和以人民为中心的人权理念，受到多方关注和肯定。

使发展成果更公平地惠及全体人民

《世界人权宣言》提出，法律之前人人平等，并有权享受法律的平等保护，不受任何歧视。中方专家表示，中国多年来充分保障每一个人和每个群体的各项权利，结合实际采取有针对性的保障措施，使发展成果更公平地惠及全体人民。

在与联合国贩运人口问题特别报告员对话中，中国政法大学人权研究院学者杨博超表示，中国积极开展国际合作，与多个国家签署了政府间反拐协议，与联合国机构密切合作，严厉打击人口贩运和暴力侵害妇女儿童行为。

西南政法大学人权研究院学者尚海明表示，中国通过各方努力，将麻风病患者从1949年的50余万减少至3000余人。在积极控制麻风病传播的同时，中国开展多种形式的消除麻风病歧视宣传活动，消除对麻风病病人的歧视和偏见。

中国计划生育协会代表在发言中介绍，中国政府重视流动人口的卫生健康，在2016年制定的《“健康中国2030”规划纲要》中要求做好流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。预计2020年中国流动人口社会医保参保率超过90%，流动妇女产前检查率超过85%，流动儿童免费预防接种率超过90%，流动人口的生殖健康权利得到充分保障。

“中国的法律服务行业致力于保护弱势群体。”北京致诚农民工法律援助与研究中心代表表示，2019年中国律师为社会提供公益法律服务130多万件，其中办理法律援助案件90多万件，律师的独立性受到法律保护和社会尊重。

在与联合国法官和律师独立性问题特别报告员对话中，中国社会科学院学者王江强调，中国充分尊重和保障法官和律师的独立性。在香港颁布和实施维护国家安全法，不会影响法官和律师在制度、法律层面的独立性，只会使香港的法治得到更好维护。

通过减贫实绩推动中国人权事业和世界人权发展

生存权是一切人权的基础。联合国千年发展目标和可持续发展目标均将消除贫困作为首要目标。中方专家表示，中国始终将人民的生存权、发展权放在首位，致力于减贫脱贫，提高发展水平。与会人员高度肯定中国通过减贫实绩推动中国人权事业和世界人权发展。

中国扶贫基金会代表在发言中表示，贫困是人类面临的共同挑战，消除一切形式的贫困是各国人民追求幸福生活的基本权利，也是促进和保护人权的重要途径。目前，中国政府正在为2020年底实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫的目标而努力。在这场脱贫攻坚战中，动员社会组织参与是中国的重要经验之一。该组织代表列举了其推动教育扶贫的举措，呼吁更多社会组织合作伙伴加强合作，通过优质教育促进消除贫困。

“消除极端贫困是必须且可能的，中国政府为西藏减贫付出了巨大努力。”在与联合国极端贫困与人权问题特别报告员对话中，中国藏学研究中心研究员扎洛表示，中国西藏自治区于2019年宣布消除极端贫困人口，为实现这一目标，中国政府投入591亿元，实施2639个产业扶贫项目，并在西藏实施免费教育，广泛开展技能培训，帮助当地贫困人口获得稳定的就业机会。

近年来，世界范围内流离失所者数量急剧增加，制约了减贫措施的有效实施，加剧了世界减贫的艰巨性。王江敦促各国政府在解决境内流离失所者问题时要从根源下手，发展经济，维护持久和平，采取综合措施应对挑战。在此过程中，中国支持有关国家摆脱贫困、改善教育和医疗，促进发展以应对挑战。

中国为国际公共卫生事业作出重大贡献，理应受到国际社会支持和尊重

2020年5月18日，联合国秘书长古特雷斯在第七十三届世界卫生大会视频会议上指出，必须把人权考虑置于应对新冠肺炎疫情的首要位置。在疫情防控的过程中，中国全力保障人民的生命健康权，平等、无差别地救治患者，推动世界抗疫合作，为维护世界公共卫生安全作出重要贡献。中方专家表示，坚决反对将疫情政治化、借疫情搞污名化，呼吁国际社会团结一致、共克时艰。

“健康是贫困人群的基本权利和需求。在全球疫情的广泛影响下，贫困人群的健康状况亟须各方关注。”中国扶贫基金会代表呼吁进一步加强在防治新冠肺炎方面的经验交流。该组织积极采取医疗物资捐赠、特殊群体关爱等行动支持国际抗疫，在尼泊尔建立200多个卫生抗疫洗手站，为埃塞俄比亚、尼泊尔和缅甸等国超过7600名贫困儿童发放粮食包。

共抗疫情让国际社会深刻认识到健康的重要性，强烈感受到人类是一个命运共同体。中国民间组织国际交流促进会代表认为，社会组织可以在困难时期为推动国际合作、推进全球公共卫生治理发挥应有作用。“中国的社会组织积极响应政府号召，向学生和教师捐赠防护用品，推广使用网络课程，为毕业生寻找实习和工作机会，同时帮助发展中国家青少年，解决疫情引发的教育不平等问题。”

针对一些国家发生的仇外、歧视和污名化行为，中南大学人权研究中心执行主任毛俊响表示，中国人民为国际公共卫生事业作出重大贡献，在疫情防控过程中为世界人民的生命和健康作出巨大牺牲，理应受到国际社会支持和尊重。“国际社会应团结一致，谴责与新冠病毒有关的歧视性言论。同时，政治人物和媒体应当切实承担起自身社会责任，避免散布种族主义、仇外心理等言论，避免影响国际社会协作应对疫情的努力。”

在与联合国国际团结问题特别报告员对话中，中国政法大学人权研究院学者武文扬表示，疫情发生以来，排外主义和污名化盛行，国际团结应对疫情的努力面临严峻挑战。各国应当行动起来通力合作，共同应对疫情，而不是进行无根据的指责和对疫情的政治化操弄。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 03 版）